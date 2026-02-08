Γκουντάρας για την άβολη στιγμή στην εκπομπή της Καραβάτου με τη Νικολάου: «Είναι ερώτηση τέρας»

Μια πολύ άβολη στιγμή εκτυλίχθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου όταν δημοσιογράφος της εκπομπής ρώτησε την Ματίνα Νικολάου για τον πρώην σύντροφό της, Βασίλη Πορφυράκη που έγινε πατέρας. Ο Γρηγόρης Γκουντάρας κι η Ναταλί Κάκκαβα τοποθετήθηκαν για το θέμα κι άσκηασαν κριτική για το περιεχόμενο της τηλεόρασης.

«O ΑΡΤ μπορούσε να κάνει αυτή την ερώτηση, αλλά έπρεπε να πεταχτεί μόνο από την αντίδραση. Στην ανάγκη μας να γίνουμε viral, περνάνε τηλεοπτικά τέρατα γιατί αυτή είναι μια ερώτηση τέρας. Είναι λάθος ερώτηση κι έγινε ένα λάθος», δήλωσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Η Ναταλί Κάκκαβα είπε από τη μεριά της: «Δεν περίμενα ότι θα το πω αυτό ποτέ, αλλά αυτό είναι κακή τηλεόραση. Είναι πολύ της μόδας να λένε κακή τηλεόραση, εννοώντας κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι».

Διαβάστε επίσης:

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα – Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο: «Εδώ είναι η μπακουροεκπομπή!»

Τρύφωνας Σαμαράς για J2US: «Θα δείτε πρόσωπα που δεν θα τα πιστεύετε»