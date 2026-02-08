search
08.02.2026 20:55

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1: Ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Live ενημέρωση

08.02.2026 20:55
olympiakos-panathinaikos

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκο στο μεγάλο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εδραιωθούν στη κορυφή κερδίζοντας το ντέρμπι των «αιωνίων» απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που καίγεται για βαθμούς καθώς βρίσκεται μακριά από την 4η θέση.

Οι εντεκάδες:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόνε, Ορτέγκα, Σκιπιόνι, Εζε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρεμί, Ελ Κααμπί

Παναθηναϊκός: Λαφόντ, Γεβντάι, Ινγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο

Live ενημέρωση με τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:

1′: Ξεκίνησε το παιχνίδι.

7′: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Τετέι βρήκε τον Ταμπόρδα αμαρκάριστο μέσα στην περιοχή, αυτός πλάσαρε τον Τζολάκη, o Κοστίνια έδιωξε αφού η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή και έτσι, οι «πράσινοι» ανοίγουν το σκορ.

30′: Συμπληρώθηκε μισή ώρα στο ματς, ο Παναθηναϊκός κρατάει το προβάδισμα χωρίς να έχει απειληθεί ιδιαίτερα από έναν Ολυμπιακό που έχει την κατοχή αλλά δεν έχει βρει τη μεγάλη φάση.

45′: Τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο μέρος.

46′: Επανέναρξη του ματς.

60′: Η φλύαρη υπεροχή του Ολυμπιακού συνεχίζεται, το 0-1 παραμένει.

62′: Καλό σουτ του Αντίνο έξω από την περιοχή, έδιωξε με υπερένταση σε κόρνερ ο Τζολάκης.

77′: Γύρισμα του Ταρέμι στον Ζέλσον Μάρτινς, αυτός έπιασε το πλασέ από καλή θέση, ο Κλέιτον μπήκε στην τροχιά της μπάλας για να τη στείλει στα δίχτυα αλλά τελικά, κατέληξε άουτ.

79′: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Ποντένσε γύρισε τη μπάλα από τα αριστερά, ο Ζέλσον Μάρτινς πλάσαρε σε κενό τέρμα και… κατάφερε να στείλει τη μπάλα άουτ.

80′: Τεράστια ευκαιρία και για τον Παναθηναϊκό με τον Παντελίδη να… μιμείται τον Ζέλσον Μαρτίνς και σε κενό τέρμα με εξουδετερωμένο τον Τζολάκη να στέλνει τη μπάλα άουτ.

94′: Ο Παντελίδης έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ δεν μέτρησε καθώς στην αρχή της φάσης ήταν οφσάιντ.

