08.02.2026 23:23

Βαθμολογία Super League: Ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ, έπεσε τρίτος ο ΠΑΟΚ

08.02.2026 23:23
osfp pao taborda

Η ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής της Super League έφερε αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με την ΑΕΚ να επιστρέφει στην πρώτη θέση εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις απώλειες των βασικών ανταγωνιστών της.

Η Ένωση πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα του Πανσερραϊκού, επικρατώντας με 4-0, και έβαλε τις βάσεις για την επαναφορά της στην κορυφή, περιμένοντας στη συνέχεια τα αποτελέσματα των ντέρμπι που ακολουθούσαν.

Το σκηνικό ευνόησε απόλυτα τους «κιτρινόμαυρους», καθώς ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 στην έδρα του Άρη, ενώ ο Ολυμπιακός γνώρισε ήττα-σοκ στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Παναθηναϊκό με 0-1, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Μετά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, η ΑΕΚ έφτασε τους 48 βαθμούς και βρίσκεται πλέον στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας δυναμικά στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Κερδισμένος της 20ης αγωνιστικής ήταν και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όχι μόνο πήρε ένα μεγάλο «διπλό» απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά ταυτόχρονα αύξησε τη διαφορά του από τον 6ο Άρη στο +6, ενώ πλησίασε και τον 4ο Λεβαδειακό, (ο οποίος ηττήθηκε με 3-2 από τον ΟΦΗ) από τον οποίο απέχει έξι βαθμούς, έχοντας ωστόσο και παιχνίδι λιγότερο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Super League:

ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-4
Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1
Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4
ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 20 αγώνες)

  1. ΑΕΚ 48
  2. Ολυμπιακός 46
  3. ΠΑΟΚ 45 -19αγ.
  4. Λεβαδειακός 38
  5. Παναθηναϊκός 32 -19αγ.
  6. Άρης 26
  7. Βόλος 25
  8. ΟΦΗ 24 -19αγ.
  9. Ατρόμητος 20
  10. Κηφισιά 19 -19αγ.
  11. ΑΕΛ 19
  12. Παναιτωλικός 18
  13. Αστέρας Τρίπολης 16
  14. Πανσερραϊκός 8

