search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 17:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 13:02

Θοδωρής Κολυδάς: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικονοπέμπτη 

08.02.2026 13:02
tsiknopempti_fagito_2002_3

Το καιρικό σκηνικό στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει σταθερό και την ερχόμενη εβδομάδα, με τις βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Παρά το γεγονός ότι τα συνολικά ύψη βροχής δεν προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά, οι συνεχείς διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών και οι νοτιάδες που θα πνέουν ενδέχεται να δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα και να απαιτήσουν αυξημένη προσοχή, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Οι βροχές θα επικεντρωθούν κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου οι συνθήκες θα ευνοούν διαδοχικές βροχοπτώσεις. Οι νοτιάδες που θα επικρατούν θα ενισχύουν την ατμοσφαιρική αστάθεια, δημιουργώντας πιθανότητες για τοπικές καταιγίδες ή εντονότερα φαινόμενα.

Ωστόσο, το συνολικό ύψος βροχής αναμένεται να παραμείνει σε μέτρια επίπεδα, χωρίς να σημειωθούν ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, προβλέπεται μια μικρή πτώση από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Η πτώση αυτή θα είναι προσωρινή, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται νέα άνοδος των θερμοκρασιών. Συνολικά, οι τιμές θα παραμείνουν ελαφρώς υψηλότερες από τον μέσο όρο για την τρέχουσα εποχή, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα.

Η επικρατούσα κατάσταση στην ατμόσφαιρα, με τις διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών συστημάτων και τους νοτιάδες, υποδηλώνει πως οι επόμενες ημέρες απαιτούν προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη βροχόπτωση.

Διαβάστε επίσης:

«Ζεσταίνουμε εμφιαλωμένα νερά για να πλενόμαστε» – Συναγερμός στην Αίγινα για την ακαταλληλότητα των υδάτων (Video)

Μεγάλη απάτη με το επίδομα θέρμανσης – Συναγερμός της ΕΛ.ΑΣ. για το SMS που δεν πρέπει να ανοιχτεί

Ηπειρος: Φούσκωσε ο Λούρος και έπνιξε καλλιέργειες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Επιβολή κυρώσεων σε προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους – Στο επίκεντρο Κίνα και ΗΑΕ

rwsia_syllipsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για τον πυροβολισμό του υψηλόβαθμο στρατηγό της GRUΡ – «Δείχνει» ξανά την Ουκρανία ο Λαβρόφ

antonakou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η 16χρονη Αντωνάτου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ της Θάνου στην κατηγορία Κ20, στα 60 μέτρα (video)

via-anilikoi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικούς του – Ένα κορίτσι ήταν η αφορμή

STARMER2
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του επιτελείου του Κιρ Στάρμερ λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 17:18
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Επιβολή κυρώσεων σε προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους – Στο επίκεντρο Κίνα και ΗΑΕ

rwsia_syllipsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για τον πυροβολισμό του υψηλόβαθμο στρατηγό της GRUΡ – «Δείχνει» ξανά την Ουκρανία ο Λαβρόφ

antonakou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η 16χρονη Αντωνάτου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ της Θάνου στην κατηγορία Κ20, στα 60 μέτρα (video)

1 / 3