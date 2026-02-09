Γιατί Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν θέλουν μεσολάβηση Τραμπ;

Δυο ημέρες πριν την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και, όλα δείχνουν ότι, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την ατζέντα της συνάντησής τους.

Όμως, το πλαίσιο της συνάντησης, την Τετάρτη 11/2/26, διαμορφώνεται από τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, πρόσφατα δήλωσε: «Να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου», αναφέροντας δυο θέματα, «το εύρος των χωρικών υδάτων και την υφαλοκρηπίδα», και χωρίς αναφορά στα θέματα που έβαλε η Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες, με αποκορύφωμα την λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», χωρίς βέβαια και να τα αποσύρει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε θετική την δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, για προτεραιοποίηση των θεμάτων μεταξύ των δυο χωρών και συμπλήρωσε: «δεν χρειαζόμαστε μεσολαβητές στις συζητήσεις για τα διμερή θέματα», θυσιάζοντας την μέχρι τώρα στρατηγική των Ελληνικών κυβερνήσεων, ότι τα προβλήματα στο Αιγαίο δεν είναι Ελληνοτουρκικά, αλλά Ευρωτουρκικά.

Ο τουρκικός τύπος βρήκε θετικές τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η δήλωση Φιντάν, φαίνεται να κινείται προς την ελληνική θέση, η δήλωση Μητσοτάκη, για αδιαμεσολάβητη διαπραγμάτευση των δυο χωρών, φαίνεται να κινείται πιο κοντά στην θέση της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν απέφυγε να κάνει δηλώσεις, ενώ η Άγκυρα, για να υπενθυμίζει την θέση της, για ευνόητους λόγους, ανακοίνωσε NAVTEX επ’ αόριστον για το μισό Αιγαίο και όχι μόνο.

Ποιοι, οι στόχοι Ελλάδας και Τουρκίας, σε αυτή την συγκυρία;

Ο Ερντογάν θέλει, και φαίνεται να την έχει, την υποστήριξη του Τραμπ στην Συρία και στον ρόλο του μεσολαβητή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως και στην Ουκρανία.



Κατανοεί ότι, δεν μπορεί την περίοδο αυτή να έχει την υποστήριξή του Τραμπ στο Κυπριακό και στα Ελληνοτουρκικά και δεν δείχνει τώρα ενεργό ενδιαφέρον για τα δυτικά σύνορα της χώρας του, δηλαδή το Αιγαίο και την Κύπρο, η οποία μάλιστα, το εξάμηνο αυτό ασκεί και την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Θέλει την ακινησία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, όπως έκανε μέχρι το 2017, που τον απασχολούσε ο εμφύλιος στην Συρία, η ζώνη ασφάλειας στα Νότια σύνορα της Τουρκίας και μέσα στο έδαφος της Συρίας και οι Κούρδοι. Φυσικά διατηρεί ισχυρή την θέση του, ότι, «δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη στα ενεργειακά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την συμφωνία ή την συμμετοχή της Τουρκίας».

Η παρέμβαση στην Κάσο και η αποτροπή των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, το υπενθυμίζει. Η Τουρκία, μετά το 2017, παραβίασε την οριοθετημένη ΑΟΖ της Κύπρου και προχώρησε σε σεισμικές έρευνες στην δυνητική ΑΟΖ της Ελλάδας, και τον Νοέμβρη του 2019 υπέγραψε τα δύο Τουρκολυβικά μνημόνια, της Αμυντικής συνεργασίας και της οριοθέτησης της μεταξύ τους ΑΟΖ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου βέβαια, αλλάζοντας όμως τις επιλογές της χώρας μας, όπως παραδέχτηκε ο κ. Δένδιας.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν θέλει την ανάμειξη του Τραμπ στα Ελληνοτουρκικά, όπως μάλιστα την πρότεινε ο χρηματιστής φίλος του Τομ Μπάρακ, που τοποθέτησε πρέσβη στην Άγκυρα μόλις ορκίστηκε Πρόεδρος. Φοβάται την ρευστότητα στην ΕΕ και τα συμφέροντα ισχυρών χωρών μελών της στην Τουρκία.

Ήδη, με το έμμεσο βέτο για το πρόγραμμα save, έχει ενοχλήσει τους ισχυρούς εταίρους μας , με πρώτο τον καγκελάριο της Γερμανίας Μερτς.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πανηγύρισε με τη δήθεν στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ στην ενέργεια, που θα μετέτρεπε την χώρα μας σε μεγάλο ενεργειακό κόμβο της ΕΕ, έστω της Ανατολικής πλευράς της. Όμως, ούτε «κάθετο διάδρομο» φυσικού αερίου βλέπει, ούτε διάθεση των εταιρειών να μεταφέρουν, έστω και την ελάχιστη ποσότητα φυσικού αερίου, για το δύσκολο τρίμηνο Δεκέμβρη-Φλεβάρη, που με διθυραμβικούς τόνους, μαζί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, συνόδευσαν τις υπογραφές των κρατικών εταιρειών των δυο χωρών στην Αθήνα. Όσο για την ExonnMobil και την Chevron, που θα πλημμύρησαν την Ελλάδα και την Ευρώπη, μετά το 2035, με ελληνικό φυσικό αέριο, και θα έλυναν και τα προβλήματα με την ΑΟΖ, που μας δημιουργούν Τουρκία, Λιβύη και «ολίγον», η φίλη Αίγυπτος, τώρα τις βλέπει να υπογράφουν στρατηγικές συμφωνίες ενεργειακής συνεργασίας με την Τουρκία, φυσικά ανάλογες έχουν με τη Λιβύη, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, μάλιστα σε φάση εκμετάλλευσης.

Γι’ αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για τις δηλώσεις Γκιλφόιλ, ότι βλέπει το ζεύγος Τραμπ να έρχεται στην χώρα μας, απάντησε κοφτά, αδειάζοντας την συμπαθή πρέσβη: «Δεν έχω κάτι επίσημο από Ουάσιγκτον».

Όσο, για τα υπαρκτά και μελλοντικά κόμματα, άλλα σιωπούν, άλλα ζητούν να ακυρώσει την συνάντηση και άλλα να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για αυτά που θα πει στον Ερντογάν.

Διαβάστε επίσης:

Δώρο για τον Μητσοτάκη (και τον Τσίπρα;) ο εμφύλιος στο ΠΑΣΟΚ

«Οι λαοί δεν είναι πιόνια σε σκακιέρα»

Η φωνή της Διασποράς στη Βουλή: Τι σημαίνει η νέα Περιφέρεια Αποδήμων