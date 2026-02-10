«Μπύρα, μπέργκερ και μετάλλιο» – Δείτε την ανατρεπτική συνέντευξη του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή

Συνέντευξη, ελαφρώς έως και… βαρέως αλλιώτικη από τις άλλες, παραχώρησαν οι δύο Ολυμπιονίκες και κολλητοί φίλοι, Μίλτος Τεντόγλου και Εμανουήλ Καραλής.



Οι δύο αθλητές μίλησαν στις σπουδάστριες του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, Μαρία Αγγελίδη, Δανάη Βεϊσάκη, Ανθούλα Γεωργιώτη που τους επισκέφτηκαν στο ΟΑΚΑ.

Αφού μίλησαν με τον «δάσκαλο» Γιώργο Πομάσκι οι νέες συνάδελφοι πέρασαν στο… ψητό και άρχισαν να βομβαρδίζουν με ερωτήσεις τους Ολυμπιονίκες.



Μίλησαν για μετάλλια, για γούρια, για αλκοόλ, για ξένες γλώσσες, επιτραπέζια και αποκάλυψαν μικρά και μεγάλα καθημερινά μυστικά.





Αναλυτικά η συνέντευξη του «Μανόλο» και του Μίλτου





Υπάρχει κάποιο τελετουργικό που τηρείται πριν κάθε αγώνα; Κάτι που κάνετε σταθερά.



Τεντόγλου: «Εγώ ναι υπάρχει κάτι που κάνω καταρχάς δεν κάνω τίποτα δεν βγαίνω από το δωμάτιό μου δεν βγαίνω για να μην κουραστώ και συνήθως κάθομαι και βλέπω βιντεάκια από άλμα εις μήκος είτε δικά μου είτε από κάποιους αθλητές που θαυμάζω και κάνω έτσι σαν διαλογισμό ότι βρίσκομαι στον αγώνα και κάνω τα άλματά μου και πώς πάνε οι προσπάθειές μου. Σκέφτομαι δηλαδή. Αυτό κάνω. Σκέφτομαι πολύ πριν τον αγώνα. Ε κάτι άλλο δεν κάνω. Πέρα από ένα ζέσταμα ας πούμε που μπορεί να κάνω το πρωί του αγώνα ένα ζέσταμα, κάτι διατάσεις, τέτοια πράγματα δεν κάνω κάτι».



Άρα τα βίντεο λειτουργούν ως boost. Δηλαδή για να πας μετά στον αγώνα.



Τεντόγλου: «Ναι έτσι μπαίνω… Ναι. Ναι. Μπαίνω στο κλίμα. Έτσι σαν να είμαι μες στον αγώνα από το πρωί ας πούμε».



Καραλής: «Εγώ το λειτουργικό συγκεκριμένο το λειτουργικό δεν έχω. Πάνω-κάτω τα ίδια και με το Μίλτο κάνουμε μαζί διατάσεις ζεστάματα την επόμενη μέρα το πρωί. Την προηγούμενη μέρα δεν βγαίνουμε έξω γιατί θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στον για τον αυριανό αγώνα. Αλλά συγκεκριμένα τελετουργικά να έχω. Όχι δεν έχω. Εξαρτάται την ημέρα πώς αισθάνομαι».



Μπορεί να είναι και κάποιο συγκεκριμένο φαγητό ας πούμε πριν τον αγώνα…



Καραλής: «Έχω ξεκινήσει τώρα σε όλους τους αγώνες να παίρνω κάτι καραμέλες, Οπότε τελετουργικό θα μπορούσε να είναι αυτό».



Πείτε μου τώρα πώς είναι η καθημερινότητά σας χωρίς προπόνηση.



Τεντόγλου: «Ε, θα κοιμηθούμε το πρωί όσο πάει. Εγώ θα ξυπνήσω θα πιώ ένα καφεδάκι. Θα αράξω λίγο. Μετά θα κάτσω λίγο στον υπολογιστή να παίξω κανένα game. Εμένα μου αρέσει να παίζω επιτραπέζια και αν υπάρχει παρέα θα παίξω σίγουρα».



Καραλής: «Πάνω-κάτω τα ίδια κι εγώ. Εμένα μου αρέσει να βγαίνω στη φύση να περπατάω. Μου αρέσει να παίζω γκολφ και πάνω-κάτω μία ήρεμη μέρα μόνος μου ή με τους φίλους μου και του παρέα μου.



Πείτε μου μία συμβουλή που σας έχει καθορίσει ως άνθρωπο και θα δίνατε σε νέα παιδιά που σας έχουν ως πρότυπο.



Καραλής: «Μην ξεχάσεις την ιστορία σου από πού προέρχεσαι, τους ανθρώπους που σε έχουνε βοηθήσει από την αρχή της πορείας σου, οποιαδήποτε πορεία και αν είναι αυτή. Και όταν φτάσεις σε ένα σημείο που έχεις πει ότι τα έχω καταφέρει, να έχεις να έχεις στο μυαλό σου τους ανθρώπους που και τις ιστορίες και όλες τις στιγμές που έχεις κάνει για να φτάσεις στο σημείο που είσαι αυτή τη στιγμή».



Τεντόγλου: «Εμένα πάντα μου άρεσε να κάνω αυτό που θέλω. Ό,τι σκέφτομαι μου αρέσει να το κάνω. Δηλαδή ακόμα και αν είναι κάτι περίεργο, αν θέλω να το κάνω, προτιμώ να το κάνω παρά να έχω τύψεις που δεν το έκανα.

Πείτε μου τώρα τελευταία ερώτηση. Ένα στοιχείο του χαρακτήρα που θαυμάζετε ο ένας στον άλλον».



Καραλής: «Οέο. Ε, πες ένα ένα κάτι να με ανεβάσεις λίγο».



Τεντόγλου: «Λοιπόν δε θα πω ένα. Ο Μανόλο τελευταία κάτι έχει αλλάξει λίγο και μου αρέσει πιο πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι έγινε κάπως πιο έξυπνος θα έλεγα τώρα τελευταία και έχει και λίγο χιούμορ.

Καραλής: «Ναι. Αυτό μου το είπε σήμερα. Τι να πω εγώ τώρα για το Μίλτο; Τώρα τελευταία είναι πιο είναι πιο ανοιχτός. Όχι συναισθηματικός, απλά λέει τα πράγματα λίγο πιο όμορφα στους ανθρώπους πλέον. Δεν τα λέει ωμά. Τα λέει έτσι με ένα

όμορφο τρόπο».



Τεντόγλου: «Χαλάσαμε…»





Ανταποκρίθηκαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στις προσδοκίες σας;



Καραλής: «Για μένα ναι σίγουρα. Ε, ήτανε στο Τόκιο όταν υπήρχε COVID και βγήκα τέταρτος στους πρώτους μου Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήμουνα 20 χρονών τότε, οπότε για μένα σίγουρα ήτανε μία μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να μην πήρα μετάλλιο, αλλά σίγουρα ήτανε από τους πιο σημαντικούς αγώνες που έχω συμμετάσχει.



Τεντόγλου: «Εγώ όχι. Εμένα οι πρώτοι μου Ολυμπιακοί ήταν στο Ρίο ήμουνα μικρός και δεν τα είχα πάει καλά αλλά εντάξει είχα εκείνη τη χρονιά είχα πάρει μετάλλιο στο παγκόσμιο εφήβων και είχα πέσει τους ολυμπιακός αγώνες έτσι για την εμπειρία για να δω πώς είναι και εντάξει ξέρω ‘γω βγήκα τελευταίος προτελευταίος δεν θυμάμαι».

Καραλής: «17 χρονών ήσουνα τότε εντάξει».



Τεντόγλου: «Μέτρια πράγματα αλλά οκ».



– Σε ποιο στάδιο της καριέρας σας καταλάβατε ότι το όνειρό σας να συμμετάσχετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να κατακτήσετε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο μπορεί να γίνει πραγματικότητα;





Τεντόγλου: «Να πάω απλά το κατάλαβα πολύ νωρίς… Στα πρώτα δύο χρόνια που ξεκίνησα στίβο το κατάλαβα ότι κάποια στιγμή θα πάω. Όσον αφορά το μετάλλιο το κατάλαβα τη χρονιά που το κατέκτησε, το 2021. Επειδή έκανα μία καλή χρονιά κατάλαβα ότι μπορώ να το κερδίσω το μετάλλιο. Άρα άργησα πολύ γιατί είναι δύσκολος ο αγώνας».



Καραλής: «Και εγώ το ίδιο. Το 2024 συνειδητοποίησα ότι θα ότι θα μπορώ να πάρω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στο Παρίσι και συνειδητοποίησα ότι θα πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες όταν ήμουνα 15, 16 χρονών όταν έκανα το πρώτο μου αγώνα στην Κολομβία».



–Με ποιον αθλητή που θαυμάζετε και έχει αποσυρθεί θα θέλατε να είχατε την ευκαιρία να συναγωνιστείτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες;



Τεντόγλου: «Με τον Ivan Pedroso και τον Dwight Phillips και πιστεύω ότι αυτοί οι δύο είναι και οι μόνοι που θα μπορούσαν να με κερδίσουν όταν είμαι στα καλύτερά μου.



Καραλής: «Εγώ με τον Sergey Bubka ένας από τους καλύτερους επικοντιστές της ιστορίας. Στα καλύτερα μου και στα δικά του καλύτερα, μακάρι να τον κέρδιζα.



–Θα δίνατε το ολυμπιακό σας μετάλλιο ένα από τα δύο ή και τα δύο ώστε να αγωνιστείτε στους Ολυμπιακούς του 2004 στην Αθήνα;



Τεντόγλου: «Θα έλεγα ναι κατευθείαν αλλά ήταν δύσκολος αγώνας στο μήκος. Δεν ξέρω αν θα το κέρδιζα. Θα έβγαινα δεύτερος. Δεν ξέρω. Αν και επειδή ήταν στην Αθήνα μπορεί να το κέρδιζα. Ναι, μπορεί να το έδινα γιατί πιστεύω ότι θα κέρδιζα ή θα έβγαινα δεύτερος.



Καραλής: «Εγώ θα κέρδιζα. Ναι, σίγουρα. Θα το έδινα, οπότε ανταλλαγή του χάλκινου με το χρυσό. Ναι, σίγουρα.»



–Περιγράψτε την εμπειρία σας στους Ολυμπιακούς με τρεις λέξεις.



Καραλής: «Μπέργκερ, μπύρα χωρίς αλκοόλ και μετάλλιο»



Τεντόγλου: «Μπέργκερ, μπύρα, μετάλλιο»



Καραλής: «Έτσι περάσαμε τις 10 ημέρες στο Ολυμπιακό Χωριό… Ήμασταν στο δωμάτιο μας και πηγαίναμε, κάτω και τρώγαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ μπέργκερ, πίναμε μπύρα και μετά πήγαμε και πήραμε δύο απλά Ολυμπιακά μετάλλια»



–Οπότε το μυστικό της επιτυχίας είναι burger και μπύρα χωρίς αλκοόλ;



Καραλής: «Το μυστικό είναι να περνάς καλά και να είσαι με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ευχάριστα. Εμείς βρήκαμε αυτό για να περνάμε καλά και αποδώσαμε έτσι όπως αποδώσαμε.



–Αγώνας νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ;

Καραλής: «Αργά το βράδυ… (γέλια)».



–Αργά το βράδυ; Δεν ξυπνάτε το πρωί;



Καραλής: «Τον Μίλτο ρώτα… (γέλια)»



Τεντόγλου: «Ξυπνάμε. Αλλά δεν είναι για αγώνα. Είναι άλλο ο αγώνας. Γιατί σκέψου για να κάνουμε ένα αγώνα ας πούμε στις 10:00 το πρωί πρέπει να ξυπνήσουμε στις 06:00. Γιατί πριν πρέπει να μεταφερθούμε από το ξενοδοχείο, να κάνουμε ζέσταμα. Έχει το call room που είναι μία ώρα, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία».



–Να κερδίσετε χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή να κάνετε παγκόσμιο ρεκόρ;



Καραλής: «Παγκόσμιο ρεκόρ!»



–Και τα δύο κρατάνε…



Καραλής: «Και τα δύο. Το χρυσό μετράει σίγουρα. Αλλά τώρα στη φάση που είναι το επί κοντώ θα έλεγα παγκόσμιο ρεκόρ.»



Τεντόγλου: «Αλλά είναι λίγο ντροπή να έχεις παγκόσμιο ρεκόρ και να μην έχεις χρυσό;»



Καραλής: «Όντως ισχύει. Παλιά θα έλεγα παγκόσμιο ρεκόρ αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες»



–Έχω δει μία παλιά συνέντευξη και είχες πει παγκόσμιο ρεκόρ.



Καραλής: «Αλήθεια;»



– Ναι.



Καραλής:«Ναι. Δεν ξέρω. Εξαρτάται. Τώρα έχει πάει 6.30. Έχει πάει το παγκόσμιο ρεκόρ. Ε άμα πηδήξεις 6.30 και δεν πάρεις χρυσό δεν ξέρω. Λοιπόν παγκόσμιο ρεκόρ. Το αλλάζω!»



– Να έχετε διπλό αγώνα την ίδια μέρα ή αγώνα δύο συνεχόμενες μέρες;



Τεντόγλου: «Δύο συνεχόμενες μέρες. Κοιτά τα έχω κάνει και τα δύο. Δηλαδή οι αγώνες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι προκριματικός το πρωί που είναι κανονικός αγώνας και το απόγευμα είναι ο τελικός. Αλλά προτιμώ το άλλο να είναι σε δύο ημέρες».

Καραλής: «Ναι, ναι να είναι σε δύο μέρες γιατί το σώμα μπορεί να επανέλθει πιο γρήγορα. Οπότε οι δύο μέρες είναι πιο ασφαλές, αλλά και για το μυαλό και για την απόδοση είναι καλύτερο».



–Εάν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω το χρόνο θα θέλατε να συμμετέχετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 ή σε πιθανούς μελλοντικούς αγώνες πάλι στην Αθήνα;



Καραλής: «Δεν ξέρω αν θα γίνουν μεγαλύτεροι αγώνες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ε ίσως άμα ξαναγίνουν Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα ίσως αυτό ή στο Fly Athens…».



Τεντόγλου: «Καλή ερώτηση αυτή… Εγώ θα ήθελα να αγωνιστώ σε Ολυμπιακούς

Αγώνες εδώ είτε ήτανε αυτοί που έχουν γίνει αν δεν έχω άλλη επιλογή της Αθήνας το 2004 αλλιώς αν γινόντουσαν στο μέλλον θα προτιμούσα στο μέλλον».



-Τώρα θα προτιμούσατε να είχατε τέλεια ταχύτητα στα άλματα αλλά μέτρια τεχνική ή χαμηλή ταχύτητα αλλά τέλεια τεχνική;



Τεντόγλου: «Ταχύτητα.»



Καραλής: «Ταχύτητα.»



Τεντόγλου: «Όλα ταχύτητα είναι. Ειδικά στο μήκος…»



Καραλής: «Ε και στο επί κοντώ εντάξει ταχύτητα είναι περισσότερο και φόρα ουσιαστικά. Μετράει η τεχνική, αλλά άμα έχεις μάθει μία τεχνική και δεν είναι ας πούμε η τέλεια τεχνική, αλλά είναι η τέλεια τεχνική για εσένα, η ταχύτητα σου ανεβάζει την επίδοση πάρα πολύ».



– Θα προτιμούσατε να κάνετε ice bath για 15 λεπτά ή προπόνηση κάθε μέρα για μία εβδομάδα;



Τεντόγλου: «Δεν κάνουμε κάθε μέρα πρωί απόγευμα αλλά κάνουμε τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν μπορώ να κάνω ice bath, ούτε λεπτό δεν κάθομαι, οπότε 1000 φορές προπόνηση»



Καραλής: «Εγώ έχω κάνει και είμαι σκληραγωγημένος. Θα πω ice bath για να κάνω κανένα ρεπουδάκι.»

– Θα προτιμούσατε να μιλάτε όλες τις γλώσσες του κόσμου ή να μπορείτε να μιλάτε σε ζώα;



Καραλής: «Να μιλάω όλες τις γλώσσες του κόσμου!».



Τεντόγλου: «Να μπορώ να μιλάω σε ζώα».



Καραλής: «Γιατί σε ζώα;»



Τεντόγλου: «Άμα θέλω να μάθω κάποια ξένη γλώσσα θα την μάθω ρε φίλε. Γιατί να τις μάθω όλες;»

Καραλής: «Φαντάσου να μάθεις όλες τις γλώσσες του κόσμου…»



–Εσείς που ταξιδεύετε κιόλας πολύ δεν σας είναι χρήσιμο;



Τεντόγλου: «Λοιπόν, κοίτα…Οι χρήσιμες γλώσσες, που δεν ξέρω, είναι τα ισπανικά και τα κινέζικα. Αυτά τα δύο».



Καραλής: «Να μάθεις γαλλικά;»



Τεντόγλου: «Δεν θέλω να μάθω γαλλικά…»



Καραλής: «Κορεάτικα;»



Τεντόγλου: «Κορεάτικα θέλω, αλλά άλλο αυτό…»



–Και με ποια ζώα θα μιλούσες;



Τεντόγλου: «Με όλα. Θα δούμε τι έχουν να πούνε, φίλε.



Καραλής: «Εντάξει, το ακούω…»



Τεντόγλου: «Μίλα τις γλώσσες εσύ».



Καραλής: «Εγώ θα μιλάω τις γλώσσες να κινούμαι άνετα».



–Εσύ θα είσαι multilingual.



Καραλής: «Εγώ multilingual; Α έτσι λέγεται η λέξη;»



–Ναι, multilingual. Αυτός που μιλάει πολλές γλώσσες.



Καραλής: «Εγώ θα είμαι multilingual. Εσύ θα είσαι… zoolingual».

