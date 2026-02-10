Πύλος: Τι ανέφερε ο 25χρονος που ξυλοκόπησε με γκλοπ κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα – «Νευρίασα και τον χτύπησα»

Μία διαφορετική εκδοχή για την επίθεση με γκλοπ στον κουρέα στην Πύλο, επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα, δίνει ο 25χρονος που κατηγορείται για την επίθεση.

Ο νεαρός άνδρας, που καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, μέχρι το Εφετείο, μίλησε στην εκπομπή Live News και ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε στον κουρέα επειδή εκείνος τον κορόιδευε μαζί με έναν υπάλληλο από διπλανό μαγαζί.

«Ο άνθρωπος με έχει ξανακουρέψει και με έχει κουρέψει καλά. Εκείνη την ημέρα, όταν πήγα εγώ και έκατσα, μου φέρθηκε ωραία στην αρχή. Μετά άρχισε να κάνει πλάκες με το διπλανό μαγαζί. Μπήκε ο άλλος μέσα και λέει… ‘’Κούρεψε και εσύ’’, του κάνει ο κουρέας, και του κάνω εγώ ‘’φύγε έξω’’. Τον έδιωξα. Μετά από αυτό ο άνθρωπος συνέχισε στον καθρέφτη να με κοιτάει λες και ήταν… δαιμονισμένος, δεν ξέρω. Με κοίταγε με ένα μάτι… Γέλαγε. Σε μία φάση ξεκινάει με τη μηχανή, εγώ δεν έδινα σημασία, έτρωγα τα χείλη μου και έλεγα για να δω πού θα φτάσει. Σε μία φάση παίρνει τη μηχανή και ξεκινάει εδώ μπροστά στο τσουλούφι, που κανονικά δεν κόβεται με τη μηχανή το τσουλούφι εδώ μπροστά. Το κόβει. Του πιάνω το χέρι και του κάνω: ‘’Τι κάνεις ρε εκεί;’’, “θα το φτιάξω” μου λέει. Δεν το έπιασε ο άλλος γιατί τον έδιωξα, αλλά αν δεν τον έδιωχνα θα τη συνέχιζε αυτή την πλάκα», ανέφερε αρχικά ο 25χρονος.

«Ο άλλος καθόταν απ’ έξω και γέλαγε με αυτόν που ήταν από μέσα και εγώ έτρωγα τα χείλια μου, γιατί σε αυτή τη φάση ήμουν στην καρέκλα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Όταν φτάνω στο σπίτι συνειδητοποιώ ότι όχι μόνο μπροστά στο κεφάλι δεν έχει γίνει αυτό που είπα. Πίσω στο κεφάλι, είχε κάνει ό,τι να ‘ναι ο άνθρωπος. Και επειδή είχα νευριάσει πηγαίνω πίσω στο μαγαζί. Τον χτύπησα, το παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, δεν είναι λύση το ξέρω», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Ξεκίνησε να τον βρίζει άσχημα, και εκείνος “θόλωσε” και τον χτύπησε»

Στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κομμωτής εξύβρισε τον γιο του, και εκείνος στη συνέχεια έβγαλε το γκλοπ και άρχισε να τον χτυπάει.

«Δεν διόρθωσε το λάθος του, συνεχίζει να κοροϊδεύει και να τον βρίζει από έξω από το μαγαζί. Εκεί, δεν ήθελε πολύ το παιδί. Το παιδί αυτό μέχρι τώρα, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Δεν μου έδωσε δείγμα παραβατικότητας. Το παιδί μου δεν λέει ψέματα. Δεν μου έχει πει ψέματα μέχρι τώρα», ανέφερε ο πατέρας του 25χρονου.

«Το παιδί πήγαινε να φτιάξει τα μαλλιά του και του είπε “τα θέλω έτσι τα μαλλιά”. “Αν γίνεται να στα φτιάξω”. Του εξήγησε τέλος πάντων πώς. Ήταν εκεί δυο-τρία άτομα παρέα, ο κουρέας, με δυο άλλα δυο-τρία άτομα παρέα εκεί. Ε, άρχιζαν, ένας έπιανε το μηχάνημα που κουρεύουν, ένας έδινε στον άλλον “θες να γίνεις και εσύ κουρέας;”, “εδώ, ευκαιρία σου, να μάθεις, να κάνεις…”, στο κεφάλι του παιδιού μου», συνέχισε ο πατέρας του 25χρονου που ξυλοκόπησε τον κουρέα.

Κατά τον ίδιο, ο 25χρονος γύρισε σπίτι και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και αποφάσισε να ξαναπάει στον κουρέα: «Του λέει “διόρθωσέ με λίγο εδώ”. Ε, εκεί ξεκίνησε να τον βρίζει πολύ άσχημα. Εκεί θόλωσε και τον χτύπησε».

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, 7/2, με τον 25χρονο να καταγράφεται σε βίντεο – ντοκουμέντο να κυνηγά τον κουρέα έξω από το κατάστημά του, και να του επιτίθεται με γκλοπ.

Μετά την επίθεση, ο άνδρας οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, με τον ίδιο να αναφέρει, μεταξύ άλλων, για τον 25χρονο ότι «Αν είχε όπλο πάνω του θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Ήταν ο άνθρωπος, έκανε σαν δαιμονισμένος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τον έχουν ξαναπιάσει για διάφορα πράγματα».

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος προκάλεσε ζημιές και στο αυτοκίνητο του 51χρονου πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Του περιστατικού ακολούθησε η σύλληψη του 25χρονου στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας τη Δευτέρα, 9/2, και καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, μέχρι το Εφετείο.

