Θεσσαλονίκη: Κι άλλη οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε, χθες το πρωί, στον βυθό του 6ου προβλήτα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, η οβίδα εντοπίστηκε σε βάθος 11,5 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού, στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα έχουν εντοπιστεί κι άλλες οβίδες στο ίδιο σήμειο, δύο τον Δεκέμβριο του 2025 και μία τον περασμένο Ιανουάριο.
