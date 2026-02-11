search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 15:20
ΕΛΛΑΔΑ

11.02.2026 11:53

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: «Φάουλ» της κυβέρνησης η απαγόρευση εισόδου παιδιών σε νυχτερινά κέντρα με τη συνοδεία γονέων

alkool new

«Φάουλ» της κυβέρνησης είναι η απαγόρευση της εισόδου σε ανηλίκους σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ, ακόμα και όταν συνοδεύουν τους γονείς ή κηδεμόνες τους

Το παραπάνω υποστηρίζει σε επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωναταντινόπουλος με αφορμή νομοσχέδιο για τα μέτρα προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ.

Οπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντινόπουλος το παραπάνω μέτρο «δεν παρέχει ουσιαστική ή πρόσθετη προστασία στους ανηλίκους από την έκθεσή τους στην κατανάλωση αλκοόλ, δεδομένου ότι η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά τη φυσική πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους και όχι την ίδια την κατανάλωση, η οποία ήδη ρυθμίζεται αυστηρά και αυτοτελώς από τη νομοθεσία.

Οδηγεί σε άνιση και αντιφατική εφαρμογή της έννομης τάξης, καθώς οι ανήλικοι επιτρέπεται να εισέρχονται, συνοδευόμενοι από γονείς ή κηδεμόνες, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που σερβίρουν αλκοόλ, όπως καταστήματα εστίασης και καφέ-μπαρ, ενώ αποκλείονται αδιακρίτως από άλλα καταστήματα, χωρίς ουσιώδη διαφοροποίηση ως προς τον κίνδυνο έκθεσης.

Περιορίζει δυσανάλογα το δικαίωμα των γονέων να συμμετέχουν σε στοιχειώδεις μορφές κοινωνικής ζωής και ήπιας διασκέδασης μαζί με τα τέκνα τους, ιδίως στις περιπτώσεις οικογενειών που δεν διαθέτουν δυνατότητα φύλαξης ανηλίκων, ακόμη και σε περιόδους εορτών, αργιών ή διακοπών.

Απέχει ουσιωδώς από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην πράξη και από τις πραγματικές καταναλωτικές ανάγκες των επισκεπτών της χώρας, ιδίως στον τουριστικό τομέα, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά το έτος 2024 σημαντικό ποσοστό των περίπου σαράντα εκατομμυρίων επισκεπτών της Ελλάδας αποτελούνταν από οικογένειες με ανήλικα παιδιά.

Στην πράξη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα εφαρμογής, αφενός λόγω της ανομοιόμορφης και ετερόκλητης ερμηνείας της από διαφορετικές αστυνομικές αρχές, αφετέρου επειδή έχει καταστεί συχνή πηγή εντάσεων και προστριβών μεταξύ ενήλικων πελατών και ιδιοκτητών ή υπευθύνων καταστημάτων».

Ο βουλευτής ρωτά τους αρμόδιους υπουργοπύς, μεταξύ άλλων, «ποια συγκεκριμένα επιστημονικά ή εμπειρικά δεδομένα τεκμηριώνουν ότι η πλήρης απαγόρευση εισόδου ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ, ακόμη και όταν συνοδεύονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους, παρέχει ουσιαστικά αυξημένη προστασία από την κατανάλωση αλκοόλ, σε σύγκριση με ηπιότερα και αναλογικότερα μέτρα;».

Ρωτάει, τέλος, «εαν έχει εξεταστεί ο αντίκτυπος της πλήρους απαγόρευσης στην καθημερινότητα οικογενειών με ανήλικα παιδιά, ιδίως σε τουριστικές περιοχές και περιόδους υψηλής επισκεψιμότητας, καθώς και στις καταναλωτικές ανάγκες οικογενειακού τουρισμού;»

