Παναθηναϊκός: Επιστρέφει δυναμικά για Χέις-Ντέιβις μετά το «όχι» στη Φενέρ

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να μπαίνει ξανά δυναμικά στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, μετά την απόρριψη της πρότασης που είχε καταθέσει η Φενέρμπαχτσε.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού, ο Αμερικανός φόργουορντ δεν αποδέχθηκε την προσφορά των πρωταθλητών Ευρώπης, με τη Φενέρ να ενημερώνει τον παίκτη ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε βελτιωμένη πρόταση, προκειμένου να μην διαταραχθεί η οικονομική ισορροπία στο ρόστερ της.
Όπως αναφέρει ο ίδιος ρεπόρτερ, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν ανεβάσει τις προσφορές τους προς τον παίκτη, ο οποίος εξετάζει πλέον όλα τα δεδομένα πριν πάρει την τελική του απόφαση.
Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Χέις-Ντέιβις εμφανιζόταν να βρίσκεται πιο κοντά στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία, γεγονός που διατηρεί το «τριφύλλι» ενεργά στο κάδρο.
«Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις δεν αποδέχθηκε την προσφορά της Φενερμπαχτσέ. Ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ αύξησαν τις προσφορές τους.
Η Φενερμπαχτσέ ενημέρωσε τον παίκτη πως δεν θα αυξήσει την προσφορά της για να μην επηρεάσει την ισορροπία στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού στο Χ.
Με τη Φενέρ να κάνει πίσω και τις άλλες δύο ομάδες να ανεβάζουν πίεση, η υπόθεση Χέις-Ντέιβις δείχνει να περνά σε νέα φάση, με τον Παναθηναϊκό να επανέρχεται ως σοβαρός διεκδικητής για μια μεταγραφή που μπορεί να αλλάξει ισορροπίες στην EuroLeague.
