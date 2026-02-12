Η Ζωή δημοσίευσε μήνυμα στον Χρυσοχοΐδη μετά την σύγκρουση στη Βουλή – «Αστυνομικός ενημέρωσε τον Γεωργιάδη για τη μήνυση»

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μήνυμα που έστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με το οποίο τον ενημέρωσε ότι αστυνομικός του ΑΤ Εξαρχείων ενημέρωσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για τη μήνυση που κατατέθηκε από την ίδια, κατά παράβαση του απορρήτου και της νομιμότητας, όπως καταγγέλλει.

Σε μια ανάρτησή της στο facebook, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά την θυελλώδη συνεδρίαση στη Βουλή όπου αντάλλαξε βαριές κουβέντες με τον υπουργό Υγείας, έκανε λόγο για παρακράτος καθώς υποστήριξε πως ο υπουργός «ομολόγησε πως αστυνομικός του τμήματος Εξαρχείων παραβιάζοντας το καθήκον του, του απέστειλε μήνυμα και του γνωστοποίησε απόρρητα της προδικασίας και του έδωσε και αναφορά για την παρουσία ακόμα και την ενδυμασία πολιτικής του αντιπάλου και πολιτικής αρχηγού». Μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε την παραίτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη όπως και του αρχηγού της ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία.»

Νωρίτερα, μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην οποία θα συμπεριληφθούν και τα όσα είπε σήμερα στη Βουλή εναντίον του, προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έσπευσε στην Ολομέλεια προκειμένου να απαντήσει επί προσωπικού στους χαρακτηρισμούς που εξαπέλυσε εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λίγο νωρίτερα, η οποία μίλησε για «ελεεινό υποκείμενο».

Η κ. Κωνσταντοπούλου, αποτελεί “ό,τι πιο τοξικό, δηλητηριώδες, κακοποιητικό έχει περάσει από τη Bουλή εδω και πολλά χρόνια. Πρώτοι το γνωρίζουν οι βουλευτές της το 40% έχει αποχωρήσει ήταν 8 έμειναν 5, δεν αποκλείω να μείνει και μόνη της”.

Οι τόνοι ανέβηκαν τόσο λόγω του ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοπτε τον υπουργό ώστε ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε να ουρλιάζει προς τον προεδρεύοντα Γ. Γιώργο Γεωργαντά “φτάνει με αυτή την τραμπούκο, φτάνει” και “δε θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία”.

Γεωργιάδης: «Ό,τι πιο τοξικό η Κωνσταντοπούλου»

Ειδικότερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκίνησε την τοποθέτησή του επί προσωπικού λέγοντας τα εξής:

«Η πολιτική ζωή του τόπου, υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αποτελεί ό,τι πιο τοξικό δηλητηριώδες κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή εδώ και πολλά χρόνια.

Πρώτοι το γνωρίζουν οι βουλευτές της, το 40% έχει αποχωρήσει, ήταν 8 έμειναν 5, δεν αποκλείω να μείνει και μόνη της».

Για τις καταγγελίες της κ. Καραγεωργοπούλου, είπε στη συνέχεια, «το μόνο που είχατε γράψει είναι ότι η αγάπη θα κερδίσει, και άλλα παραμύθια» τονίζοντας ότι δεν είπε τίποτα για τις καταγγελίες της πρώην συνεργάτιδας της ότι την εμπόδιζε να ασκήσει τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα και τις έκανε υποδείξεις εξυπηρετώντας συμφέροντα.

Αναφερόμενος, αμέσως μετά στις τηλεοπτικές του δηλώσεις στις οποίες παρέπεμψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημείωσε «ουδέποτε υπερασπίστηκα καμία Βιολάντα και δεν ήξερα καν τον εργοδότη της». «Είπα επί λέξει πρέπει» πρόσθεσε «να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής για να δούμε τι έχει συμβεί».

Διεμήνυσε στη συνέχεια πως, με βάση και προηγούμενη διαμάχη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη Δευτέρα θα κατατεθεί μήνυσή του εναντίον της στην οποία θα συμπεριληφθούν και τα σημερινά.

Παίρνοντας ξανά τον λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επανέλαβε τις δηλώσεις του που είχε διαβάσει νωρίτερα:

«Να σας διαβάσω τι είπατε, “το εργοστάσιο στη Bιολάντα το έχω επισκεφτεί κι εγώ στο παρελθόν, είναι ένα από τα πιο σύγχρονα, έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι”» για να προσθέσει «είστε εσείς κοινοβουλευτικός άνδρας; που λέτε και ξελέτε;».

Και συνέχισε με την αναφορά ότι «”δεν ήταν παρατημένο εργοστάσιο”» άρα, είπε «έχετε κάνει και αυτοψία». «”Έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι”, είπατε, το είδαμε και στη Βιολάντα το είδαμε και στη ΓΣΕΕ». Σε αυτό το σημείο τον κάλεσε να απαντήσει «γιατί υπερασπίζεστε τόσο λυσσαλέα τον Παναγόπουλο;».

«Είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή»

Ακολούθησε νέα τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να διακόπτει από την άλλη άκρη της αίθουσας και τον υπουργό να βγαίνει εκτός εαυτού:

«Φτάνει με αυτή την τραμπούκο! Δεν την έχω διακόψει αυτή την ανάγωγη! Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία! Θα μάθει επιτέλους αγωγή, αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της! Είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα! Δεν θα κάνεις εσύ σε μένα το μπούλινγκ που κάνεις σε όλη την Ελλάδα!».

Οι φωνές Κωνσταντοπούλου από την άλλη άκρη της αίθουσας συνεχίζονταν, ο Α. Γεωργιάδης ζητούσε κάθε που μιλάει η πρόεδρος της Πλεύσης να μηδενίζεται ο χρόνος του και ο προεδρεύων Γ. Γεωργαντάς να διαμηνύει σε αυστηρό τόνο ότι μετά την τοποθέτηση του υπουργού θα λήξει αυτός ο κύκλος.

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις κατηγορίες ότι υπερασπίζεται για Παναγόπουλο: «Δεν υπερασπίζομαι κανέναν κ. Παναγόπουλο, έχοντας όμως ζήσει στο πετσί μου τη σκευωρία Νοβάρτις έχω μάθει κάτι που η συνήγορος του βιαστή δεν έχει μάθει ακόμα, το σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας».

