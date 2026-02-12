Νίκος Μουτσινάς: «Με έχει κουράσει όλο αυτό με την τηλεόραση» (Video)

Για την πορεία του στην τηλεόραση, αλλά και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από κάποιες δηλώσεις του γι’ αυτήν μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς.

Καλεσμένος της Μαρίας Σολωμού στη διαδικτυακή της εκπομπή, ο παρουσιαστής τόνισε ότι κατανοεί κάποιες αντιδράσεις, ωστόσο, αυτό που συνδέει την τηλεόραση με τους εργαζομένους της σίγουρα δεν είναι η αγάπη…

«Με έχει κουράσει όλο αυτό με την τηλεόραση. Δυσαρεστούνται οι άνθρωποι της τηλεόρασης με αυτό, που είπα ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει τα παιδιά της. Το καταλαβαίνω που βγήκαν κάποιοι…» είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

«Η τηλεόραση με έχει αγαπήσει γιατί κάτι θα της έχω φέρει, όπως μου έφερε κι αυτή χρήματα, φήμη, δόξα… Αλλά αν δεν της κάνω το χατίρι, δεν με αγαπάει. Άρα, έχουμε τελειώσει με την αγάπη, δεν την περιμένω από την τηλεόραση. Και δεν μιλάω για τον κόσμο που παρακολουθεί τηλεόραση και τους αρέσω, μιλάμε για την τηλεόραση, για τον οργανισμό που είναι τα κανάλια και απαρτίζονται από ανθρώπους και προσωπικότητες. Για να μην παθαίνουμε πανικό, δεν είναι και ο ρόλος της τηλεόρασης να σε αγαπάει ως εργαζόμενο. Η τηλεόραση δεν με έχει πικράνει, μου έχει φερθεί σούπερ» πρόσθεσε.

