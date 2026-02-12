Συναγερμός στη Λάρισα για την εξαφάνιση 14χρονου αγοριού – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει από την Τετάρτη, 11/2, στη Λάρισα, για την εξαφάνιση του 14χρονου Αμπντάλα (ον.) Μοχάμεντ (επ.), από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/2, για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμπντάλα Μοχάμεντ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 60 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν και λευκή μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

