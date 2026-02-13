ΕΛΑΣ σε Κωνσταντοπούλου για το αν ενημερώθηκε ο Γεωργιάδης από αστυνομικό για τη μήνυσή της: Το περιστατικό διερευνάται

Επίσημη θέση σχετικά με την καταγγελία της Ζώης Κωνσταντοπούλου για όσα είπε στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης, πήρε το πρωί της Παρασκευής (13/2) το αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Μεταξύ άλλων η ΕΛΑΣ αναφέρει, στην ανακοίνωσή της, ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε στη Βουλή ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες.

