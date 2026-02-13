Πιερία: Θρίλερ με τον απανθρακωμένο 48χρονο μέσα στο αγροτικό του – Ήταν ζωντανός όταν ξέσπασε η φωτιά (video)

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον 48χρονο άνδρας, ο οποίος την Παρασκευή (6/2) εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αγροτικό όχημά του στην περιοχή της Σφενδάμης στην Πιερία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οποία επικαλείται την Πυροσβεστική που ειδοποιήθηκε για τη φωτιά, ο 48χρονος βρισκόταν στη ζωή όταν ξέσπασαν οι φλόγες στο όχημα.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι του λείπουν και τα μπροστινά δόντια του και κάποια οστά από το σώμα του.

Πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο, τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

