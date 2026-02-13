search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:40
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 13:59

Μανώλης Μητσιάς και Βίκυ Καρατζόγλου δίνουν «Ραντεβού στο Άλσος»

13.02.2026 13:59
miktsias-karatzoglou-new

Υπάρχουν τραγούδια που μεγαλώνουν μαζί μας. Και υπάρχουν φωνές που τα κρατούν ζωντανά στον χρόνο. Μία από αυτές είναι η φωνή του Μανώλη Μητσιά που συναντά τη Βίκυ Καρατζόγλου και δίνουν το δικό τους «Ραντεβού στο Άλσος» ξεκινώντας από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο 4 Απριλίου, με μια σειρά μοναδικών παραστάσεων γεμάτες μνήμη, συναίσθημα, ουσία και συγκίνηση!

Ο Μανώλης Μητσιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής που με την ευγένεια και τη δωρική του ερμηνεία σφράγισε στιγμές που σημάδεψαν γενιές, δίνει φέτος ένα ιδιαίτερο «Ραντεβού στο Άλσος». 

Εκεί συναντά την εξαιρετική Βίκυ Καρατζόγλου, μια ερμηνεύτρια που ξεχωρίζει για το καλλιτεχνικό της βάθος, την εσωτερικότητα και τη συναισθηματική της αμεσότητα. Οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στο διαχρονικό και το σύγχρονο, στο λυρικό και το βιωματικό.

Φωτίζουν τραγούδια-σταθμούς που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα, αλλά και σύγχρονες επιλογές που συνεχίζουν τον διάλογο του καλού ελληνικού τραγουδιού με το σήμερα, με κοινή αισθητική γραμμή.

Το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, χώρος ταυτισμένος με τη ζωντανή μουσική και την καλλιτεχνική εγγύτητα, φιλοξενεί αυτές τις βραδιές και μετατρέπεται στο ιδανικό σημείο συνάντησης ιστοριών και συναισθημάτων, προσφέροντας στο κοινό σε μια ουσιαστική μουσική εμπειρία.

Τις Παρασκευές 20, 27 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου, αλλά και τα Σάββατα 14, 21, 28 Μαρτίου και 4 Απριλίου, δίνουμε «Ραντεβού στο Άλσος»

Μια μουσική πρόταση που τιμά το τραγούδι και τον ακροατή.

Πληροφορίες:

  • ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Διαβάστε επίσης:

Η Μυρτώ Βασιλείου επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου

David Bowie: «Ζωντανεύει» ξανά σε μια καθηλωτική multimedia έκθεση στο Λονδίνο

«Photographs»: Η μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφιών του Γιώργου Λάνθιμου έρχεται στη Στέγη (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

GSEE_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

IRAKLEIO_TROXAIO
Χωρίς κατηγορία

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

STOURNARAS_TSIPRAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mετωπική σύγκρουση Τσίπρα – Στουρνάρα: «Ευτυχώς για τη χώρα τον διαψεύσαμε και τα καταφέραμε» – «Το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία»

agia-skepi-trapezokomos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αθωώθηκε η τραπεζοκόμος για τον θάνατο τροφίμου σε γηροκομείο όπου πέθαναν άλλοι 32 άνθρωποι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:40
perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

GSEE_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

IRAKLEIO_TROXAIO
Χωρίς κατηγορία

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

1 / 3