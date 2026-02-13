Μανώλης Μητσιάς και Βίκυ Καρατζόγλου δίνουν «Ραντεβού στο Άλσος»

Υπάρχουν τραγούδια που μεγαλώνουν μαζί μας. Και υπάρχουν φωνές που τα κρατούν ζωντανά στον χρόνο. Μία από αυτές είναι η φωνή του Μανώλη Μητσιά που συναντά τη Βίκυ Καρατζόγλου και δίνουν το δικό τους «Ραντεβού στο Άλσος» ξεκινώντας από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο 4 Απριλίου, με μια σειρά μοναδικών παραστάσεων γεμάτες μνήμη, συναίσθημα, ουσία και συγκίνηση!

Ο Μανώλης Μητσιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής που με την ευγένεια και τη δωρική του ερμηνεία σφράγισε στιγμές που σημάδεψαν γενιές, δίνει φέτος ένα ιδιαίτερο «Ραντεβού στο Άλσος».

Εκεί συναντά την εξαιρετική Βίκυ Καρατζόγλου, μια ερμηνεύτρια που ξεχωρίζει για το καλλιτεχνικό της βάθος, την εσωτερικότητα και τη συναισθηματική της αμεσότητα. Οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στο διαχρονικό και το σύγχρονο, στο λυρικό και το βιωματικό.

Φωτίζουν τραγούδια-σταθμούς που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα, αλλά και σύγχρονες επιλογές που συνεχίζουν τον διάλογο του καλού ελληνικού τραγουδιού με το σήμερα, με κοινή αισθητική γραμμή.

Το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, χώρος ταυτισμένος με τη ζωντανή μουσική και την καλλιτεχνική εγγύτητα, φιλοξενεί αυτές τις βραδιές και μετατρέπεται στο ιδανικό σημείο συνάντησης ιστοριών και συναισθημάτων, προσφέροντας στο κοινό σε μια ουσιαστική μουσική εμπειρία.

Τις Παρασκευές 20, 27 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου, αλλά και τα Σάββατα 14, 21, 28 Μαρτίου και 4 Απριλίου, δίνουμε «Ραντεβού στο Άλσος»

Μια μουσική πρόταση που τιμά το τραγούδι και τον ακροατή.

Πληροφορίες:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Διαβάστε επίσης:

Η Μυρτώ Βασιλείου επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου

David Bowie: «Ζωντανεύει» ξανά σε μια καθηλωτική multimedia έκθεση στο Λονδίνο

«Photographs»: Η μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφιών του Γιώργου Λάνθιμου έρχεται στη Στέγη (photos)