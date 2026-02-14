search
14.02.2026
14.02.2026 07:18

Placement στην ΕΚΤΕΡ: Ο Σίψας πούλησε 1,7 εκατ. μετοχές, η ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ έπεσε κάτω 10%

Σε placement προς θεσμικούς επενδυτές προχώρησε ο βασικός μέτοχος της ΕΚΤΕΡ, Αθανάσιος Σίψας, διαθέτοντας 1.700.000 μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος 6,46 εκατ. ευρώ, σε συναλλαγή που ολοκληρώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. – συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Σίψα, ο οποίος είναι μέτοχος και πρόεδρος του Δ.Σ. – κατήλθε του ορίου του 10% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΕΚΤΕΡ. Μετά τη μεταβολή, το άμεσο ποσοστό της ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. διαμορφώθηκε στο 5,853% των δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε 1.622.880 άμεσα δικαιώματα ψήφου.

Πριν από την πώληση, η ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. κατείχε 3.322.880 δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 11,98% επί του συνόλου, ενώ η μεταβολή αποδίδεται αποκλειστικά στην εκχώρηση των 1,7 εκατ. κοινών ονομαστικών μετοχών μέσω placement.

Ως συνέπεια της συγκεκριμένης κίνησης, μειώθηκε και το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του κ. Σίψα στα δικαιώματα ψήφου της ΕΚΤΕΡ. Με βάση τα στοιχεία της γνωστοποίησης, το συνολικό ποσοστό του διαμορφώθηκε στο 27,02% των δικαιωμάτων ψήφου, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.510.856 άμεσα δικαιώματα ψήφου (12,66%) και 3.981.480 έμμεσα δικαιώματα ψήφου (14,36%).

Πριν από τις μεταβολές, ο κ. Σίψας διατηρούσε τα ίδια άμεσα δικαιώματα ψήφου (3.510.856 ή 12,66%), αλλά υψηλότερα έμμεσα δικαιώματα ψήφου, 5.681.480 (20,49%), γεγονός που εξηγεί και τη μείωση της συνολικής του επιρροής μέσω των συνδεδεμένων συμμετοχών.

