Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ καταπίεσης και κακοποίησης

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μαμά, γερνάω!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 11 τρόποι για μείωση τεκμηρίων

ΕΣΤΙΑ: Κόμματα σε παράκρουση Κοινοβούλιο εκτός ελέγχου

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Αβέβαιο μέλλον αβίωτο παρόν

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Στόχος η ευρωπαϊκή πυρηνική ομπρέλα

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Εργαζόμενοι – αγρότες μια γροθιά! Ο δίκαιος αγώνας συνεχίζεται ενάντια στον κοινό αντίπαλο

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Διαβολοβδομάδα

ΚONTRA: Κραυγή απόγνωσης από τους αγρότες

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Προσκλητήριο επιστροφής

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 15 αλλαγές στην αγορά εργασίας

