Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ καταπίεσης και κακοποίησης
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μαμά, γερνάω!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 11 τρόποι για μείωση τεκμηρίων
ΕΣΤΙΑ: Κόμματα σε παράκρουση Κοινοβούλιο εκτός ελέγχου
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Αβέβαιο μέλλον αβίωτο παρόν
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Στόχος η ευρωπαϊκή πυρηνική ομπρέλα
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Εργαζόμενοι – αγρότες μια γροθιά! Ο δίκαιος αγώνας συνεχίζεται ενάντια στον κοινό αντίπαλο
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Διαβολοβδομάδα
ΚONTRA: Κραυγή απόγνωσης από τους αγρότες
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Προσκλητήριο επιστροφής
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 15 αλλαγές στην αγορά εργασίας
