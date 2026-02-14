ΕΡΤ: «Έσπασε» τα μηχανάκια της τηλεθέασης και στον Β΄ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026»

Πρωτιά στην ΕΡΤ στον πίνακα των τηλεθεάσεων με ποσοστό που σε επίπεδο λεπτού (σε γυναικεία κοινά) έφτασε έως και το 48% έφερε στη δημόσια τηλεόραση ο χθεσινός Β΄ Ημιτελικός «Sing for Greece 2026» που μετέδωσε ζωντανά η ΕΡΤ1.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις η ΕΡΤ1 ήρθε πρώτη μεταξύ των υπολοίπων τηλεοπτικών καναλιών, όπως και κατά την μετάδοση του Α΄ Ημιτελικού, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με μέσο μερίδιο τηλεθέασης το 17,9% στο δυναμικό κοινό (18-54).

Τον διαγωνισμό και την κλήρωση για την σειρά εμφάνισης των καλλιτεχνών στον Τελικό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.850.000 τηλεθεατές.

Στις γυναίκες (18-34) το μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 25,6%, ενώ στους άντρες στην ίδια ηλιακή ομάδα στο 22,5%.

Ο Β΄ Ημιτελικός έγινε viral και στα social media με το hashtags #singForGreece να βρίσκεται στην πρώτη θέση του Χ (πρώην Twitter).

Αύριο Κυριακή 15 Φεβρουαρίου τον Τελικό και να δείτε τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision 2026 τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

