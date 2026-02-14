search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:23
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 11:10

ΕΡΤ: «Έσπασε» τα μηχανάκια της τηλεθέασης και στον Β΄ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026»

14.02.2026 11:10
eurovision

Πρωτιά στην ΕΡΤ στον πίνακα των τηλεθεάσεων με ποσοστό που σε επίπεδο λεπτού (σε γυναικεία κοινά) έφτασε έως και το 48% έφερε στη δημόσια τηλεόραση ο χθεσινός Β΄ Ημιτελικός «Sing for Greece 2026» που μετέδωσε ζωντανά η ΕΡΤ1.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις η ΕΡΤ1 ήρθε πρώτη μεταξύ των υπολοίπων τηλεοπτικών καναλιών, όπως και κατά την μετάδοση του Α΄ Ημιτελικού, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με μέσο μερίδιο τηλεθέασης το 17,9% στο δυναμικό κοινό (18-54).

Τον διαγωνισμό και την κλήρωση για την σειρά εμφάνισης των καλλιτεχνών στον Τελικό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.850.000 τηλεθεατές.

Στις γυναίκες (18-34) το μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 25,6%, ενώ στους άντρες στην ίδια ηλιακή ομάδα στο 22,5%.

Ο Β΄ Ημιτελικός έγινε viral και στα social media με το hashtags #singForGreece να βρίσκεται στην πρώτη θέση του Χ (πρώην Twitter).

Αύριο Κυριακή 15 Φεβρουαρίου τον Τελικό και να δείτε τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision 2026 τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Media Mouse: O τηλεπολτός της πρωινομεσημεριανής ζώνης, το «τσεκούρι», η αλλαγή φρουράς και οι σειρές με ορίζοντα

«Εσωτερική» αλλαγή φρουράς στην πρώτη θέση τηλεθέασης την Πέμπτη (12/2)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fon der laien monaho (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

nikos-androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο αλγόριθμος του ΠΑΣΟΚ, η Φιλοθέη και ο… Λοβέρδος

ert-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Tελικό την Κυριακή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:22
fon der laien monaho (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

1 / 3