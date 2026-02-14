Τρόμος στο Ηράκλειο: Μεθυσμένος έβγαλε μαχαίρι σε θαμώνες καφετέριας

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο, φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τους θαμώνες καφετέριας.

Μάλιστα, το κατάστημα εστίασης βρίσκεται απέναντι από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να αντιδρούν άμεσα και να καλούν σε βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες καταγγελίες, ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Διαβάστε επίσης:

Πάνος Ρούτσι: «Έχω κάνει μήνυση στον Καπερνάρο – Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση» (Video)

Λακωνία: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην Κοκκινιά του δήμου Ευρώτα

«Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Η στιγμή της σύλληψής του (Video)