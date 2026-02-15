Δημήτρης Αβραμόπουλος για το διαζύγιό του: Μεγάλη αλλαγή, αλλά κλείσαμε έναν κύκλο χωρίς θόρυβο

Για το διαζύγιό του μίλησε για πρώτη φορά ο πρώην υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας στο περιοδικό Secret, αναφέρθηκε στο διαζύγιό του από την Βίβιαν Σπανούδη το οποίο ήρθε το 2023, κάνοντας λόγο για μία «μεγάλη αλλαγή».

«Όταν έχεις μοιραστεί τόσα χρόνια ζωής, κουβαλάς μαζί σου μνήμες, στιγμές, αγωνίες, χαρές. ∆εν το βλέπω µε πικρία. Το βλέπω µε σεβασμό για ό,τι υπήρξε και µε ηρεμία για ό,τι έρχεται.

∆εν µου αρέσει να μιλώ πολύ για τα προσωπικά, αλλά πιστεύω πως, όταν υπάρχει ωριμότητα, ο άνθρωπος μπορεί να κλείνει κύκλους χωρίς θόρυβο. Με αξιοπρέπεια, µε σεβασμό, χωρίς να πληγώνει» ανέφερε.

