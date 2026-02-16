Δούκας για τις εικόνες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή: Χρέος της Πολιτείας να αποκτήσει τα ιστορικά ντοκουμέντα

Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες με τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσθέντων από τους Ναζί στην Καισαριανή, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ και πολιτικά έχουν ακουστεί προτάσεις και εισηγήσεις για να βρεθούν σε ελληνικά χέρια και δη στα χέρια της Πολιτείας.

Αυτό τόνισε και ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, τονίζοντας πως είναι χρέος της Πολιτείας να έρθουν οι φωτογραφίες αυτές σε ελληνικά χέρια.

Η ανάρτηση του Χ. Δούκα

«Για πρώτη φορά μετά από 82 χρόνια είδαμε τα υπερήφανα πρόσωπα μερικών εκ των 200 Ελλήνων αντιστασιακών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τους ναζιστές κατακτητές, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ένα σπάνιο οπτικό ντοκουμέντο, το οποίο εφόσον αποδειχθεί η αυθεντικότητά του, αποτυπώνει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της γερμανικής κατοχής.

Χρέος απέναντι στην ιστορική μνήμη του τόπου, είναι η Ελληνική πολιτεία να αποκτήσει την κυριότητα αυτών των πολύτιμων ιστορικών ντοκουμέντων.

Είναι χρέος τιμής στο αντιστασιακό έπος του ελληνικού λαού, είναι δέσμευση μνήμης ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι αυτοσυντηρούμενες, αλλά απαιτούν αέναη, ενεργή επαγρύπνηση.

Ο Δήμος της Αθήνας, είναι έτοιμος να συμβάλει με όποιον τρόπο χρειαστεί»

