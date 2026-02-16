Εξώδικα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά υπουργείων και ΣΕΦ για κονδύλι 25 εκατ. για έργα αναβάθμισης

Εξοργισμένη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε εξώδικα σε υπουργεία και ΣΕΦ για το κονδύλι 25 εκατομμυρίων που εγκρίθηκε να δοθεί από την Πολιτεία για την ενεργειακή αναβάθμιση του φαληρικού σταδίου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ και η Κυβέρνηση αναμένεται να εκταμιεύσει ποσό ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ δημόσιου χρήματος για έργα αναβάθμισης του γηπέδου, ενώ ακόμη δεν έχουν πέσει οι υπογραφές παραχώρησης των εγκαταστάσεων στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Στελέχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR κάνουν λόγο για κατάφωρη αδικία, συγκρίνοντας την υπόθεση του ΣΕΦ με όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ όπου οι «πράσινοι» δεν πήραν χρήματα για την αναβάθμιση του γηπέδου και τα έβαλαν από την τσέπη τους.

Έτσι αποφάσισαν να στείλουν εξώδικα προς ΣΕΦ, ΤΕΕ (τεχνικό επιμελητήριο), υπουργείο Οικονομικών και υπουργείο Παιδείας (υπάγεται εκεί το υπ. Αθλητισμού) κάνοντας λόγο για πιθανές νομικές πλημμέλειες, λέγοντας ότι δίνεται δημόσιο χρήμα σε ιδιωτική εταιρεία χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή αναφορά για την προέλευση αυτού του κονδυλίου.

Δικαιώθηκαν με Λεπενιώτη, καθαιρέθηκε από τον ΕΣΑΚΕ

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός δικαιώθηκε σε ένα άλλο εξώδικο που είχε κάνει, ζητώντας την καθαίρεση του Νίκου Λεπενιώτη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΑΚΕ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε προσφύγει στο συγκεκριμένο όργανο ύστερα από την απόφαση του Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ να διατηρήσει τον GM του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη θέση.

Ο Λεπενιώτης μετά τον τρίτο τελικό του περσινού πρωταθλήματος είχε κάνει καταγγελίες αναφερόμενος σε κλίμα ζούγκλας κι ενώ ο κανονισμός του ΕΣΑΚΕ έλεγε πως αν κάποιο μέλος του ΕΣΑΚΕ κάνει δυσφημιστικές δηλώσεις για το άθλημα, καθαιρείται. Δεν είχε γίνει αυτό ωστόσο με το μέλος του Ολυμπιακού, κάτι που αποφάσισε τώρα το ΑΣΕΑΔ.

