ΕΛΛΑΔΑ

16.02.2026 13:34

Πρόταση για καταδίκη του Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα 45αρια και τις απευθείας αναθέσεις από την εισαγγελέα

16.02.2026 13:34
Την ενοχή του Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα λεγόμενα «45άρια» της άλλοτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, τα οποία αφορούν την περίοδο 2005-2010 και συνδέονται με έργα που φέρεται να κατατμήθηκαν σε μικρότερα, αξίας έως 45 χιλιάδων ευρώ, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάθεσή τους με απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένους εργολάβους, πρότεινε προς τους δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η εισαγγελέας της έδρας.

Η εισαγγελική λειτουργός ζητεί να καταδικαστεί ο Π. Ψωμιάδης για απιστία, ηθική αυτουργία στην απιστία και ψευδή βεβαίωση, σε βαθμό κακουργήματος.

Απολογούμενος, ο Π. Ψωμιάδης αρνήθηκε τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν προέκυψε ούτε ζημιά ούτε δόλος.

«Διώκομαι εδώ και 15 χρόνια γιατί δεν χάθηκε ούτε ένα σεντς», ανέφερε, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη εις βάρος του, ενώ σε μία αποστροφή του λόγου είπε ότι «δεν υπάρχουν τα αδέλφια Ντάλτον, όπως προσπαθούν να μας παρουσιάσουν». Για τα επίδικα έργα είπε «ότι όλα έγιναν νομότυπα».

Με την ίδια πρόταση, η εισαγγελέας εισηγείται επίσης την καταδίκη τεσσάρων τμηματαρχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκείνης της περιόδου, για την πράξη της απιστίας.

Εκτός από τα «45άρια», που αριθμούν 456 έργα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης συμβάσεις έργων υπαλλήλων, με τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο να προσδιορίζεται άνω των 6 εκατ. Ευρώ.

Για «πλήρη αδιαφάνεια» ως προς τη διαδικασία εκτέλεσης των επίμαχων έργων, έκανε λόγο στην αγόρευσή της η εισαγγελέας Εφετών Ιωάννα Κατσή. Τεκμηριώνοντας την πρόταση ενοχής, η ίδια είπε ότι μία απλή ανάγνωση του πίνακα αναδόχων αρκεί για να παρατηρήσει κανείς ότι οι ίδιοι ανάδοχοι αναλάμβαναν τα έργα -δεκάδες σε ορισμένες περιπτώσεις – σε μικρά χρονικά διαστήματα. Παρατήρησε δε, ότι 44 από τα έργα δεν ήταν καν έργα αλλά εργασίες.

Όσον αφορά το σκέλος των προσλήψεων υπαλλήλων με συμβάσεις έργου, η εισαγγελέας ανέφερε ότι προσλήφθηκαν με κριτήρια πολιτικά «για την εξυπηρέτηση τυχόν πελατειακών σχέσεων». Για παρόμοιο σκέλος (προσλήψεις υπαλλήλων), ο πρώην νομάρχης, βουλευτής και περιφερειάρχης είχε καταδικαστεί πρόσφατα από άλλο δικαστήριο σε κάθειρξη 8 ετών (με κατ’ οίκον έκτιση), η εκτέλεση της οποίας όμως ανεστάλη ενόψει του εφετείου.

Για την υπόθεση με τα «45άρια», κατηγορείται επίσης ο αδελφός του Παναγιώτη Ψωμιάδη, Διονύσης, ως πρώην αντινομάρχης.

