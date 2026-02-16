Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02) στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Θερμοπυλών υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο άτομα, που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, με αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά στο σπίτι που έμενε ένα ζευγάρι ηλικίας 58 και 63 ετών, εκδηλώθηκε σε στρώμα, με πιθανότερη αιτία την ύπαρξη αναμμένου κεριού.

Η πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι πυροσβέστες και κατάφερε να θέσει άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί.

Το σπίτι υπέστη υλικές ζημιές.

