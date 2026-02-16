Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02) στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Θερμοπυλών υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο άτομα, που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, με αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά στο σπίτι που έμενε ένα ζευγάρι ηλικίας 58 και 63 ετών, εκδηλώθηκε σε στρώμα, με πιθανότερη αιτία την ύπαρξη αναμμένου κεριού.
Η πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι πυροσβέστες και κατάφερε να θέσει άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί.
Το σπίτι υπέστη υλικές ζημιές.
Διαβάστε επίσης:
Χανιά: Η ομάδα ANIBUS στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό – «Δεν θα σταματήσω ποτέ να τον ψάχνω» λέει η μητέρα του
«Βιολάντα»: Στον ανακριτή αύριο Τρίτη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
Τροχαίο δυστύχημα στον Ασπρόπυργο: Φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, νεκρός ο οδηγός του ΙΧ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.