search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 10:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 09:00

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

16.02.2026 09:00
fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02) στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Θερμοπυλών υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο άτομα, που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, με αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά στο σπίτι που έμενε ένα ζευγάρι ηλικίας 58 και 63 ετών, εκδηλώθηκε σε στρώμα, με πιθανότερη αιτία την ύπαρξη αναμμένου κεριού.

Η πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι πυροσβέστες και κατάφερε να θέσει άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί.

Το σπίτι υπέστη υλικές ζημιές.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Η ομάδα ANIBUS στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό – «Δεν θα σταματήσω ποτέ να τον ψάχνω» λέει η μητέρα του

«Βιολάντα»: Στον ανακριτή αύριο Τρίτη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Τροχαίο δυστύχημα στον Ασπρόπυργο: Φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, νεκρός ο οδηγός του ΙΧ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 16χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από δύο ανηλίκους – Έξι συλλήψεις

akylas–new
LIFESTYLE

Akylas: Πρώτες δηλώσεις μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision – «Είναι λες και παίζω σε ταινία» (Video)

xaris theoxaris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

fulakes_domokou
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Τα ερωτήματα από τις καταθέσεις του νυχτοφύλακα και των δύο «σκληρών» κατάδικων

CV-Range-mod000257pic
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μάρκα με τη μεγαλύτερη γκάμα van στην Ελλάδα – Έχει 75 χρόνια ιστορίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 10:57
viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 16χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από δύο ανηλίκους – Έξι συλλήψεις

akylas–new
LIFESTYLE

Akylas: Πρώτες δηλώσεις μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision – «Είναι λες και παίζω σε ταινία» (Video)

xaris theoxaris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

1 / 3