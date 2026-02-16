Τροπολογία Χαρίτση για «πλαφόν» στις θητείες της Διοίκησης της ΤτΕ Ελλάδας με το βλέμμα στον Στουρνάρα – Στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τροπολογία για τον περιορισμό σε δύο, των θητειών του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδας, κατέθεσαν νωρίτερα σήμερα ο Αλέξης Χαρίτσης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Η τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης έχει φόντο την διεκδίκηση τρίτης θητείας από τον Γιάννη Στουρνάρα.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής ανέφερε πως στόχος αυτής της τροπολογίας είναι η διαφάνεια και η προστασία της κεντρικής τράπεζας της χώρας από «πολιτικά παιχνίδια». Ο ίδιος ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο καλώντας τους να την στηρίξουν. Θετική είναι ήδη η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως η τροπολογία «είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα τη στηρίξουμε στη Βουλή».

Αναλυτικά στις δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρει τα εξής:

«Καταθέσαμε σήμερα το πρωί ως Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς μια τροπολογία, που ορίζει ότι ο διορισμός της διοίκησης της Τραπέζης της Ελλάδος, Διοικητή και υποδιοικητών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο θητείες. Πρόκειται για μια θεσμική παρέμβαση λογοδοσίας και διαφάνειας. Διότι η αξιοπιστία των θεσμών και των θεσμικών φορέων δεν συνδέεται με τη μακροχρόνια παραμονή στην εξουσία, ούτε με τη δημιουργία κέντρων εξουσίας. Η κεντρική τράπεζα της χώρας πρέπει να προστατευθεί από πολιτικά παιχνίδια, όπως επίσης και από την ταύτισή της με προσωπικές διαδρομές και καριέρες, ανεξαρτήτως προσώπων. Επικοινώνησα επίσης με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, και τους ζήτησα να στηρίξουν αυτήν τη νομοθετική πρωτοβουλία της Νέας Αριστεράς».

Η τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ως εξής:

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών – Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων – Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού – Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας – Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις – Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν.4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024».

Θέμα: Τροποποίηση διάταξης για τον επαναδιορισμό του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται ρητός περιορισμός στη δυνατότητα επαναδιορισμού του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος μετά τη λήξη της 6ετούς θητείας από τον αρχικό διορισμό τους και προβλέπεται ότι αυτοί δεν μπορούν να επαναδιοριστούν πέραν της μίας φοράς.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας, περιορίζοντας το ενδεχόμενο υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσίας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των αγορών στη σταθερότητα και την αντικειμενικότητα της νομισματικής αρχής.

Παράλληλα, η ρύθμιση δεν θίγει τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία του Διοικητή και των Υποδιοικητών, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Αντιθέτως, διασφαλίζει ότι η άσκηση των καθηκόντων τους πραγματοποιείται χωρίς την προσδοκία πολυετούς ή απεριόριστης θητείας στοιχείο που ενισχύει την αμεροληψία και τη θεσμική ουδετερότητα.

Τέλος, η προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζεται με διεθνείς πρακτικές καλής διακυβέρνησης σε κεντρικές τράπεζες, όπου προβλέπονται σαφή όρια θητειών για τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, και συμβάλλει στη θεσμική ανανέωση και στη διαρκή προσαρμογή της διοίκησης στις εξελισσόμενες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο …

Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 29 του ν. 3424/1927 (Α΄298), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν.δ. 4022/1959 και του ν. 2609/1998 (Α΄101) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές δύνανται να επαναδιορισθούν για μία φορά μόνο».

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ

Κ. Ζαχαριάδης: 18χρόνια είναι πάρα πολλά, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν «αναντικατάστατοι»

Στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, αναφέρεται στους κινδύνους των πολυετών θητειών και της «ισοβιότητας», παραπέμποντας και στο παράδειγμα της επικαιρότητας, δηλαδή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο ο οποίος ελέγχεται για υπόθεση υπεξαίρεσης.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η τροπολογία που κατέθεσε σήμερα η ΚΟ της Νέας Αριστεράς, προκειμένου ο διορισμός της διοίκησης της Τραπέζης της Ελλάδος, Διοικητή και υποδιοικητών, να μην μπορεί να υπερβαίνει τις δύο θητείες, είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα τη στηρίξουμε στη Βουλή.

Η “ισοβιότητα” σε τέτοιου είδους θέσεις και θεσμούς είναι μια βαθύτατα συντηρητική αντίληψη. Δεκαοχτώ χρόνια στην ίδια θέση είναι πάρα πολλά και ιδίως στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αναντικατάστατοι.

Συχνά και στην Ελλάδα και διεθνώς γινόμαστε μάρτυρες θεσμικής εξασθένισης των φορέων από μακροχρόνιες θητείες, που μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικές καθεστωτικές πραγματικότητες και σε παράκεντρα εξουσίας.

Για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες γινόμαστε μάρτυρες της διερεύνησης εμπλοκής του, 20ετούς θητείας, πρόεδρου της ΓΣΕΕ σε υπόθεση υπεξαίρεσης.

Γιατί ο τοποθετούμενος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας να μπορεί να υπηρετήσει περισσότερο από τον Προέδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας;

Πρόκειται για σημαντικά ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα τη λειτουργία του κράτους δικαίου και το κοινό περί δικαιοσύνης αίσθημα, μετατρέποντας το “επιτελικό κράτος” σε μηχανή παραγωγής σκανδάλων».

