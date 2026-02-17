search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 18:28
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

17.02.2026 15:29

Χαμενεΐ: «Ο Τραμπ δεν θα καταφέρει να καταστρέψει το Ιράν – Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στον Κόλπο μπορεί να βυθιστεί» (video)

17.02.2026 15:29
iran_ali-khamenei_1702_1920-1080_new
credit: AP

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προειδοποίησε ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στον Κόλπο μπορεί να βυθιστεί.

«Ακούμε συνεχώς να λένε» ότι οι ΗΠΑ «έστειλαν ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν», δήλωσε στη διάρκεια ομιλίας. «Ένα πολεμικό πλοίο είναι οπωσδήποτε ένα επικίνδυνο όπλο, όμως το όπλο που μπορεί να το βυθίσει είναι ακόμη περισσότερο», επέμεινε.

Η Ουάσινγκτον έστειλε τον Ιανουάριο στην περιοχή του Κόλπου το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται ανοικτά του Ιράν σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από τις ακτές του. Ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το Τζέραλντ Φορντ, αναμένεται να το συναντήσει σε ημερομηνία που παραμένει αβέβαιη.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα καταφέρει να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», είπε εξάλλου ο Αλί Χαμενεΐ.

«Σε έναν από τους πρόσφατους λόγους του, ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως εδώ και 47 χρόνια η Αμερική δεν έχει καταφέρει να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία… Σας το λέω: δεν θα τα καταφέρετε», είπε.

Ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ στη Γενεύη

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν επίσης τις οχηματοπομπές των αντιπροσώπων των δύο χωρών να αποχωρούν από την κατοικία του πρέσβη του Ομάν, της χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία αναχώρησε γύρω στις 14:45 ώρα Ελλάδας, ακολουθούμενη λίγο αργότερα από τους Ιρανούς αντιπροσώπους, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου

Αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ είχαν σήμερα δεύτερη σειρά συνομιλιών στη Γενεύη με σκοπό να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Η Χίλαρι Κλίντον κατηγορεί τον Τραμπ για «συγκάλυψη» της υπόθεσης Επστάιν και ζητά τη δημόσια κατάθεσή του

Ρωσία: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη σε στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη – Κατέρρευσε κτίριο

Ιράν: Τμήματα του Στενού του Ορμούζ κλείνουν για λίγες ώρες λόγω στρατιωτικών γυμνασίων των Φρουρών της Επανάστασης (photos/video)

kifisos kinisi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα της Τροχαίας για το κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό λόγω των εργασιών στην Αττική Οδό

hyatt
ΚΟΣΜΟΣ

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Hyatt, Τομ Πρίτζκερ, παραιτείται λόγω σχέσεων με τον Τζέφρι Επστάιν

tileorasi new
MEDIA

Αθροίζει πρωτιές στην τηλεθέαση η σειρά «Να μ’ αγαπάς» (16/2)

violanda ekrixi nea video 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα βίντεο από την φονική έκρηξη – «Από θαύμα δεν είχαμε 6ο νεκρό» – Πώς γλίτωσε ο φύλακας του εργοστασίου

call center
ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστικό «μπλόκο» στην αγορά των τηλεφωνικών προωθήσεων – Το Εφετείο Πειραιά επιδίκασε αποζημίωση 50.000 ευρώ για ενοχλητικές κλήσεις

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

1 / 3