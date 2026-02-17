Επείγον σήμα του υπουργείου Ναυτιλίας στα ελληνικά πλοία για τα Στενά του Ορμούζ, λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή

Επείγον σήμα έστειλε το υπουργείο Ναυτιλίας προς τα ελληνικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, λόγω της κλιμάκωσης της στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το έγγραφο εστάλη στις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.

Το υπουργείο προειδοποιεί για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της στρατιωτικής δραστηριότητας στα Στενά του Ορμούζ.

Στο σήμα γίνεται αναφορά σε πρόσφατη απόπειρα επιβίβασης ενόπλων από δύο μικρά σκάφη σε φορτηγό πλοίο που διερχόταν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Γίνεται επίσης αναφορά σε αυξημένα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε πλοία που διαχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και είναι πιθανό, όπως αναφέρεται στο σήμα, να θέσουν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ηλεκτρονικής πλοήγησης – το γνωστό GPS – όπως και στην παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το υπουργείο Ναυτιλίας συστήνει στα πλοία και τα πλήρωματά τους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνιση, να είναι σε επαφή με τα φίλια επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής και να ταξιδεύουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις ακτές του Ιράν λόγω της στρατιωτικής άσκησης που διεξάγει η Τεχεράνη στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Φεβρουαρίου, το υπουργείο Ναυτιλίας είχε στείλει επείγον σήμα προς τα πλοία σε Κόλπο του Άντεν και Στενά του Ορμούζ.

Ιρανικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Σημειώνεται ότι τμήματα στα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν για λίγες ώρες την Τρίτη καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν στρατιωτικές ασκήσεις στην πλωτή οδό, όπως μετέδωσε το Reuters.

The Tasnim news agency released footage of Iran’s Revolutionary Guards holding drills in the Hormuz Strait a day before the US and Iran resume nuclear negotiations pic.twitter.com/QkVsYLNJ0i February 16, 2026

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars News Agency, η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για λόγους «προφύλαξης και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας» κατά τη διάρκεια των γυμνασίων.

Η Ρωσία και η Κίνα αποστέλλουν πλοία για κοινές ασκήσεις με το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν αναπτύσσουν πολεμικά πλοία για κοινές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε την Τρίτη και ο σύμβουλος του προέδρου Πούτιν, Νικολάι Πατρούσεφ.

⚡️BREAKING 🇨🇳🇷🇺🇮🇷



China and Russia are set to deploy their naval forces to the Strait of Hormuz for joint exercises alongside Iran. pic.twitter.com/RFlJfKtQ74 February 17, 2026

Η άσκηση «Maritime Security Belt» φιλοξενείται από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν, ένα από τα πιο στρατηγικά σημαντικά σημεία του κόσμου, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι κοινές ναυτικές ασκήσεις ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2019 με πρωτοβουλία του ναυτικού του Ιράν και έχουν πραγματοποιηθεί επτά φορές από τότε.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν χθες ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, θαλάσσιες οδούς που αποτελούν κρίσιμες διεθνείς εμπορικές διαδρομές, μέσω των οποίων διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

🚨BREAKING : 🇺🇸⚔️🇮🇷 Iran’s first retaliatory move could be blocking the Strait of Hormuz, a critical chokepoint through which nearly a quarter of the world’s oil trade passes.



This narrow waterway links the Persian Gulf to the Indian Ocean, and any disruption would drive oil… pic.twitter.com/cX9sr43t0g — Defense Intelligence (@DI313_) February 17, 2026

Το στενό είναι η πιο ζωτικής σημασίας οδός εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

