Η κακοκαιρία πλήττει την Πελοπόννησο: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο, εκτεταμένες καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο (Photos/Video)

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» βρίσκεται η Πελοπόννησος, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και έχουν προκαλέσει σοβαρές κατολισθήσεις και καθίζηση στο οδικό δίκτυο, κυρίως στην περιοχή της Μεσσηνίας.
Προληπτικά εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταΰγετου, η Άνω Μερά και ο Μαχαλάς, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα από χθες στη μετακίνηση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.
Λόγω της έκτασης και της έντασης των φαινομένων που έπληξαν το σύνολο της Μεσσηνίας, η Περιφέρεια ζητά την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Σε πολλά σημεία του Δήμου Καλαμάτας σημειώθηκαν κατολισθήσεις, καθιζήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλειστός παραμένει ο δρόμος που συνδέει τη Νέδουσα με το Μαρδάκι και την Αλαγονία, ενώ καθιζήσεις έχουν καταγραφεί και στον δρόμο Αγροκήπιο – Αλαγονία.
Επίσης, προβλήματα εντοπίζονται στον δρόμο Καρβελίου – Λαδά – Ε.Ο. Σπάρτης, στη θέση «Δασάκι», ο οποίος παραμένει επίσης κλειστός. Τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για την αποκατάσταση των ζημιών.
Yπενθυμίζεται πως σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού για την Τρίτη προχώρησε η ΕΜΥ, εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση.
Πιο συγκεκριμένα:
2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:
Εξν τω μεταξύ, οριακή είναι η κατάσταση στον κάμπο της Ηλείας, μετά την υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού με τα νερά να απειλούν περιοχές του Δήμου.
Εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες, ενώ από τα ορμητικά νερά εγκλωβίστηκαν και κάτοικοι στο Βαρθολομιό.
