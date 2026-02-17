Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του για τους πυροβολισμούς – Παραμένει υπό κράτηση

Κρατούμενος μέχρι την Τετάρτη θα παραμείνει ο Χρήστος Μαυρίκης, που οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Δικαστήριο για να δικαστεί για σειρά πλημμελημάτων μετά τη σύλληψή του το βράδυ της Δευτέρας στα Σπάτα για πυροβολισμούς. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσής του για την 18η Φεβρουαρίου, κάνοντας δεκτή σχετική εισαγγελική πρόταση.



«Σας παρακαλώ πρέπει να συγκεντρώσω έγγραφα για να τα προσκομίσω στο δικαστήριο» είπε ο κατηγορούμενος με την πρόεδρο να του απαντά: «Θα τα πείτε αύριο».



Νωρίτερα, ο Χρήστος Μαυρίκης είχε ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος και να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσής του, ώστε συγκεντρώσει έγγραφα, που, όπως είπε, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε.



Ακόμη υποστήριξε πως δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο που αφορά το «βραχιολάκι» που του έχει επιβληθεί τον Μάιο του 2025 για την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή.



Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 18/2/2026 και έως τότε ο κατηγορούμενος θα παραμείνει κρατούμενος.



Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα (απείθεια, απειλή, κατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπη πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας) για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα.

Ο Μαυρίκης φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό το απόγευμα της Δευτέρας με έναν άλλον άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, ενώ αμέσως μετά «ταμπουρώθηκε» στο σπίτι του για να εντοπιστεί και να συλληφθεί αργότερα σε παρακείμενο χωράφι.

Υπενθυμίζεται ότι ο αποκαλούμενος και «αρχικοριός» λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών την περίοδο του 1989, τον περασμένο Μάιο κατηγορήθηκε και για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού. Μετά την απολογία του, τότε του είχε επιβληθεί κατ´ οίκον κράτηση με βραχιολάκι.

