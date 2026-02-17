Η THEON ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το Οικονομικό Έτος 2025

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (Οικονομικό Έτος 2025 – FY 2025). Τα αποτελέσματα αυτά ευθυγραμμίζονται με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Νοεμβρίου 2025 και καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα εσόδων και κερδοφορίας στα 28 χρόνια λειτουργίας της εταιρίας.
Η THEON ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική, η οποία προέρχεται από τις διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης, το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και το σημαντικά διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση για το Οικονομικό Έτος 2026 (FY 2026) προβλέπει αύξηση εσόδων περίπου 30% σε σχέση με το Οικονομικό Έτος 2025 (FY 2025), με πάνω από 20% να προέρχεται από οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο από μη οργανική, καθώς η THEON ξεκινά την ενοποίηση της Kappa Optronics.
Η THEON επαναβεβαιώνει τη μεσοπρόθεσμη εκτίμησή της για ετήσια αύξηση οργανικών εσόδων τουλάχιστον 15%, επίδοση που συνιστά ουσιαστική υπεραπόδοση έναντι της αναμενόμενης ετήσιας αύξησης των αμυντικών δαπανών των μεγάλων χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Η αναβάθμιση αυτή στηρίζεται στις ισχυρές διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης, καθώς και στη διεύρυνση της αγοράς στην οποία απευθύνεται η THEON, τόσο μέσω νέων προϊόντων, όσο και μέσω της εισόδου σε νέες αγορές.
Με κινητήριο μοχλό την οργανική ανάπτυξη και με την ενίσχυση στοχευμένων συμπληρωματικών εξαγορών, η THEON αναμένεται να επιτύχει τον στόχο εσόδων του €1 δισ. νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη για το 2030. Στο ίδιο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, η εταιρία στοχεύει να εξελιχθεί από ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της Νυχτερινής Όρασης σε κορυφαίο παίκτη στον ευρύτερο κλάδο των Αμυντικών Ηλεκτροπτικών Συστημάτων.
Οικονομική Σύνοψη Δ’ Τριμήνου 2025 / Οικονομικού Έτους 2025
|€m
|Δ’ Τρίμηνο 2025
|Δ’ Τρίμηνο 2024
|Μεταβολή
|Έσοδα
|164.2
|129.8
|+26.5%
|Προσαρμοσμένo EBIT
|46.7
|38.6
|+21.0%
|Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBIT
|28.4%
|29.7%
|-1.3 p.p.
|€m
|Οικ. Έτος 2025
|Οικ. Έτος 2024
|Μεταβολή
|Νέες Παραγγελίες
|1,313.9
|466.0
|+182.0%
|Έσοδα
|443.5
|352.4
|+25.9%
|Προσαρμοσμένο EBITDA
|120.1
|93.3
|+28.7%
|Προσαρμοσμένο EBIT
|116.1
|90.8
|+27.9%
|Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBIT
|26.2%
|25.8%
|+0.4 p.p.
|Δέσμευση Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης (% των Εσόδων)
|41.0%
|44.2%
|-3.2 p.p.
|Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
|18.6
|10.7
|+73.8%
|Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ως % Προσαρμ. EBITDA1
|84.5%
|88.5%
|-4.0 p.p
|31 Δεκ. 2025
|31 Δεκ. 2024
|Μεταβολή
|Ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών
|€1,414.3 εκ.
|€654.0 εκ.
|+116.2%
|Δικαιώματα προαίρεσης
|€856.4 εκ.
|€298.2 εκ.
|+187.2%
|Καθαρή Ταμειακή Θέση
|€126.9 εκ.2
|€41.9 εκ. 3
|+202.9%
1Ορίζεται ως (Προσαρμοσμένο EBITDA – Κεφαλαιουχικές Δαπάνες) / Προσαρμοσμένο EBITDA.
2 Συμπεριλαμβανομένων καθαρών εσόδων, μετά από έξοδα/κρατήσεις, ύψους €147,7 εκ. από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Οι εκροές μετρητών που σχετίζονται με τις εξαγορές της Kappa Optronics (€69,9 εκ.) και του 9,8% ποσοστού στην Exosens (€268,7 εκ.) σε προσαρμοσμένη (pro‑forma) βάση θα είχαν ως αποτέλεσμα καθαρή θέση δανεισμού (Net Debt) €211,7 εκ., με δείκτη μόχλευσης 1,8x του LTM EBITDA.
3Συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εσόδων ύψους €93,9 εκατ. από αρχική δημόσια προσφορά (IPO) και εξαιρουμένης της υποχρέωσης για το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €6,7 εκ.
H Ετήσια Έκθεση 2025 θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026 (μετά το κλείσιμο των αγορών) και θα ακολουθήσει διαδικτυακή παρουσίαση (webcast) για αναλυτές και επενδυτές την Τρίτη, 21 Απριλίου 2026. Λεπτομέρειες πρόσβασης θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Κύρια Σημεία του Οικονομικού Έτους 2025
Κύρια Οικονομικά Σημεία
Κύριες Λειτουργικές και Στρατηγικές Εξελίξεις
Σημαντικές Εταιρικές Εξελίξεις
Προοπτικές και Εκτιμήσεις για το Οικονομικό Έτος 2026
|Οικ. Έτος 2026
|Μεσοπρόθεσμα
|Έσοδα
|€570-600 εκ.
|Οργανική Ανάπτυξη >15% ετησίως υποστηριζόμενη από στοχευμένες Συγχωνεύσεις & Εξαγορές μικρής κλίμακας
|Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBIT
|24-26%
|Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
|€30 εκ.
|c. 4% των Εσόδων
|Μέρισμα (% του Καθαρού Εισοδήματος)
|20-30%
Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Η THEON σημείωσε για άλλη μία χρονιά εξαιρετικές εμπορικές και οικονομικές επιδόσεις. Για ακόμη μία φορά ξεπεράσαμε τα όσα είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιτύχουμε. Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτή την επίδοση και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε μόνο θετικές εκπλήξεις στο μέλλον, γι’ αυτό και διατηρούμε την πρόβλεψή μας για ανάπτυξη άνω του 15% μέσα σε ένα συντηρητικά εκτιμώμενο εύρος. Καταγράψαμε αύξηση νέων παραγγελιών άνω του 180%, ενώ τα Έσοδα και το Προσαρμοσμένο EBIT ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 25% σε σχέση με τη χρήση 2024. Πολλές από τις πρωτοβουλίες μας ως πρωτοπόροι (early‑movers) δικαιώθηκαν, όπως η επένδυση στην Exosens, η θωράκιση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας και οι στοχευμένες επενδύσεις ή συνεργασίες με τις κατάλληλες εταιρίες. Όλες αυτές οι ενέργειες ευθυγραμμίζονται με τον στρατηγικό μας στόχο να εξελίξουμε τη THEON από κορυφαία εταιρία Νυχτερινής Όρασης σε ηγέτη στα Ηλεκτροπτικά Αμυντικά Συστήματα».
