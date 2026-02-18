search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 12:38
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 11:55

Χρυσοχοΐδης για το περιστατικό στη Δομοκό: Ανησυχητικό και εξαιρετικά επικίνδυνο – Ανοίγουν 8 νέες φυλακές (video)

18.02.2026 11:55
chrisohoidis

Ως ένα «δυσάρεστο, αλλά και πάρα πολύ ανησυχητικό και εξαιρετικά επικίνδυνο» χαρακτήρισε το περιστατικό με την δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ρωτήθηκε για το εξαιρετικά περίεργο και γεμάτο ερωτηματικά περιστατικό, καθώς πρέπει να απαντηθεί πως βρέθηκαν βαρυποινίτες στο γραφείο αρχιφύλακα και πώς κυκλοφορούσαν με όπλα.

«Η υπηρεσία του ελληνικού FBI πρέπει να σκύψει με προσοχή στο περιστατικό για να απαντηθούν όλα. Ήταν επικίνδυνο αυτό που έγινε»

Το 2030 η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο

«Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας», παραδέχτηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνοντας λόγο για πολύ παλιές υποδομές. «Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο», ανέφερε ακόμη.

«Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα, ανοίγουν 8 νέες φυλακές», ενημέρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης για τα έργα με νέες φυλακές.

«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, ενώ σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Παπασταύρου για υδρογονάνθρακες: Τα κοιτάσματα μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας για 30-40 χρόνια (video)

Διαγράφεται η Χατζηδάκη από το ΠΑΣΟΚ μετά την εμπλοκή της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
advertorial new
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green Optimism»: Καλλιεργώντας ενεργά την οικολογική αισιοδοξία στα σχολεία

antetokoumpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο: Θέλω να πάρω πρωτάθλημα με τους Μπακς, αλλά αν δεν είναι στόχος τους, ίσως πρέπει να κάνω στροφή (video)

bruce-springsteen
ΜΟΥΣΙΚΗ

Bruce Springsteen: Νέα περιοδεία «αντίστασης» μέσα στο 2026 – «Land of Hope and Dreams American Tour»

bafta_nova_adv
ADVERTORIAL

Τα 2026 EE BAFTA Film Awards στη Nova!

mastoras-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο Χρήστος Μάστορας – Ξεκινά η δίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

M2
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η γη στο Μαζαράκι: Το μήκος της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα από χωράφια - Βίντεο από drone

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 12:37
advertorial new
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green Optimism»: Καλλιεργώντας ενεργά την οικολογική αισιοδοξία στα σχολεία

antetokoumpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο: Θέλω να πάρω πρωτάθλημα με τους Μπακς, αλλά αν δεν είναι στόχος τους, ίσως πρέπει να κάνω στροφή (video)

bruce-springsteen
ΜΟΥΣΙΚΗ

Bruce Springsteen: Νέα περιοδεία «αντίστασης» μέσα στο 2026 – «Land of Hope and Dreams American Tour»

1 / 3