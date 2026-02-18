Χρυσοχοΐδης για το περιστατικό στη Δομοκό: Ανησυχητικό και εξαιρετικά επικίνδυνο – Ανοίγουν 8 νέες φυλακές (video)

Ως ένα «δυσάρεστο, αλλά και πάρα πολύ ανησυχητικό και εξαιρετικά επικίνδυνο» χαρακτήρισε το περιστατικό με την δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ρωτήθηκε για το εξαιρετικά περίεργο και γεμάτο ερωτηματικά περιστατικό, καθώς πρέπει να απαντηθεί πως βρέθηκαν βαρυποινίτες στο γραφείο αρχιφύλακα και πώς κυκλοφορούσαν με όπλα.

«Η υπηρεσία του ελληνικού FBI πρέπει να σκύψει με προσοχή στο περιστατικό για να απαντηθούν όλα. Ήταν επικίνδυνο αυτό που έγινε»

Το 2030 η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο

«Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας», παραδέχτηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνοντας λόγο για πολύ παλιές υποδομές. «Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο», ανέφερε ακόμη.

«Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα, ανοίγουν 8 νέες φυλακές», ενημέρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης για τα έργα με νέες φυλακές.

«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, ενώ σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι» πρόσθεσε.

