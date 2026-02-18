search
LIFESTYLE

18.02.2026 20:59

Φωτεινή Μπαξεβάνη για την Καίτη Κωνσταντίνου: «Δεν γνώριζα για την κατάστασή της, ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος»

18.02.2026 20:59
foteini baxevani 88- new

Για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου μίλησε η συνάδελφός της και συμπρωταγωνίστριά της στα «Εγκλήματα», Φωτεινή Μπαξεβάνη.

«Όταν έπαιξα στα “Εγκλήματα”, δούλευα ήδη 7 – 8 χρόνια στο θέατρο. Πήγα στη σειρά για ένα γκεστ επειδή δεν μπόρεσε τελευταία στιγμή να πάει η ηθοποιός που ήταν να το κάνει. Πήγα λοιπόν, πέρασα καταπληκτικά, άρεσα και σε εκείνους και τελικά τον έκαναν μόνιμο τον ρόλο», αποκάλυψε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός μιλώντας στο Star.

«Αν θα προσέξετε, στους τίτλους αρχής, δεν είμαι στο μόνιμο καστ ενώ έχω παίξει, πλην ένα ή δύο, σε όλα τα επεισόδια. Ακριβώς γιατί προέκυψε στην πορεία. Καμιά φορά, αν έχω τον χρόνο και τύχει να πέσει η σειρά μπροστά μου, θα την χαζέψω σε επανάληψη. Θα θυμηθώ τι ωραία που περνάγαμε, την Καιτούλα που λείπει σε όλους μας», πρόσθεσε.

«Δεν γνώριζα για την κατάσταση της υγείας της, το τελευταίο διάστημα, όχι. Μάλιστα δούλευε κιόλας και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Πολύ δυνατός άνθρωπος, άνθρωπος της ζωής», συμπλήρωσε, ακόμα, η Φωτεινή Μπαξεβάνη στη συνέντευξή της στο STAR.

