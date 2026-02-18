search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026
LIFESTYLE

18.02.2026 20:09

Γκιλφόιλ για Αργυρό και Νίκα: Προσεύχομαι να καλωσορίσουν το μωρό στην οικογένειά μας

Kimberly Guilfoyle

Στο μωρό που περιμένουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα αναφέρθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε νέες της δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. 

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διατηρεί φιλικές σχέσεις με το ζευγάρι, ενώ, μάλιστα, πρόκειται να γίνει και κουμπάρα τους

Μιλώντας στο «Πρωινό» η ίδια ανέφερε ότι δεν γνωρίζει το όνομα που σκοπεύουν να δώσουν στο μωρό ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ πρόσθεσε ότι προσεύχεται για το ζευγάρι, ώστε να καλωσορίσουν το μωρό «στην οικογένειά μας». 

«Είμαι σίγουρη ότι θα βρουν ένα πανέμορφο όνομα για το μωρό. Πιθανότατα κάτι φανταστικό στα ελληνικά, αλλά όπως κι αν την ονομάσουν, ξέρω ότι θα έχει μία όμορφη καρδιά και χαμόγελο. Ο Θεός να την ευλογεί και προσεύχομαι για την Αλεξάνδρα να έχει καλή υγεία, μία ασφαλή και όμορφη γέννα και το ζευγάρι να καλωσορίσει το μωρό στην οικογένειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

