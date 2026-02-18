Στην Ευελπίδων ο Χρήστος Μάστορας – Ξεκινά η δίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (Video)

Μετά από τρεις αναβολές, ξεκίνησε σήμερα (18/2) η δίκη του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στην Ομόνοια, τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο τραγουδιστής έφτασε στα δικαστήρια λίγο μετά τις 11 το πρωί, και όπως φαίνεται στα σχετικά πλάνα που προβλήθηκαν στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, συνοδευόταν από συνεργάτες του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μάστορας συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου 2025 στην Ομόνοια, μετά από έλεγχο της Τροχαίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ φέρεται να επιχείρησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς ακινητοποιήθηκε σε επόμενο σημείο ελέγχου.

Η υπόθεση αρχικά είχε πάρει προθεσμία προκειμένου ο καλλιτέχνης να ετοιμάσει την απολογία του, ωστόσο τότε η δίκη έχει αναβληθεί τρεις φορές. Μια λόγω τραυματισμού του αστυνομικού σε άλλο τροχαίο, τη δεύτερη λόγω κωλύματος του δικηγόρου του τραγουδιστή και την τρίτη λόγω ασθένειας του Χρήστου Μάστορα.

Δικηγόρος του για την υπόθεση είναι ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, βρισκόταν ήδη εντός της δικαστικής αίθουσας πριν φτάσει ο τραγουδιστής.

Διαβάστε επίσης:

Λεωφόρος Συγγρού: Έσπασε αγωγός λυμάτων στο ύψος της Χαροκόπου – Προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονη δυσοσμία (video)

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος ιδιωτικό… ασθενοφόρο!