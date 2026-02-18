search
ΕΛΛΑΔΑ

18.02.2026 12:27

Στην Ευελπίδων ο Χρήστος Μάστορας – Ξεκινά η δίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (Video)

18.02.2026 12:27
Μετά από τρεις αναβολές, ξεκίνησε σήμερα (18/2) η δίκη του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στην Ομόνοια, τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο τραγουδιστής έφτασε στα δικαστήρια λίγο μετά τις 11 το πρωί, και όπως φαίνεται στα σχετικά πλάνα που προβλήθηκαν στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, συνοδευόταν από συνεργάτες του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μάστορας συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου 2025 στην Ομόνοια, μετά από έλεγχο της Τροχαίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ φέρεται να επιχείρησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς ακινητοποιήθηκε σε επόμενο σημείο ελέγχου.

Η υπόθεση αρχικά είχε πάρει προθεσμία προκειμένου ο καλλιτέχνης να ετοιμάσει την απολογία του, ωστόσο τότε η δίκη έχει αναβληθεί τρεις φορές. Μια λόγω τραυματισμού του αστυνομικού σε άλλο τροχαίο, τη δεύτερη λόγω κωλύματος του δικηγόρου του τραγουδιστή και την τρίτη λόγω ασθένειας του Χρήστου Μάστορα.

Δικηγόρος του για την υπόθεση είναι ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, βρισκόταν ήδη εντός της δικαστικής αίθουσας πριν φτάσει ο τραγουδιστής.

eopyy_1005_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΠΥΥ: Πλήρης κάλυψη δαπανών υγείας που δεν συνταγογραφούνται στους τραυματίες του δυστυχήματος των Τεμπών

theon_new
BUSINESS

ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

UN-SIMPLE-ACCIDENT_107©Jafar-Panahi-scaled
ΣΙΝΕΜΑ

Ιράν: Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο συν-σεναριογράφος του «It Was Just an Accident», Mehdi Mahmoudian

laikolaixeio_karnavali
ADVERTORIAL

Λαϊκό Λαχείο: Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η ειδική κλήρωση για το Καρναβάλι – Αποκριάτικο έπαθλο 150.000 ευρώ και κόστος 5 ευρώ ανά πεντάδα

advertorial new
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green Optimism»: Καλλιεργώντας ενεργά την οικολογική αισιοδοξία στα σχολεία

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

M2
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η γη στο Μαζαράκι: Το μήκος της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα από χωράφια - Βίντεο από drone

