Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα για κωλυσιεργία: «Μη επαρκής η έκβαση των συνομιλιών με τη Ρωσία στη Γενεύη»

Επικρίσεις για την έκβαση των διήμερων διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία διατύπωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του Κιέβου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε πως «η Ουκρανία ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα», ωστόσο «σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε να πούμε ότι η έκβαση είναι επαρκής».

Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την ουσιαστική πρόοδο των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της ρωσικής πλευράς. Νωρίτερα, είχε κατηγορήσει τους Ρώσους διαπραγματευτές ότι επιδόθηκαν σε κωλυσιεργία κατά τη διάρκεια των επαφών, οι οποίες διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

«Στρατιωτικοί αξιωματούχοι συζήτησαν ορισμένα θέματα σοβαρά και ουσιαστικά», ανέφερε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα πλέον κρίσιμα πολιτικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Όπως τόνισε, «ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα, θέματα που αφορούν πιθανούς συμβιβασμούς και η ανάγκη συνάντησης σε επίπεδο αρχηγών κρατών δεν έχουν ακόμη συζητηθεί επαρκώς».

As of today, we cannot say that the outcome of the meetings in Geneva is sufficient. The military representatives discussed certain issues seriously and substantively. However, sensitive political matters, issues of possible compromises, and the necessary meeting of leaders have… pic.twitter.com/wctJOAMsxe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026

Το «αγκάθι» της συνάντησης κορυφής

Στο επίκεντρο της ουκρανικής πλευράς βρίσκεται η προετοιμασία μιας απευθείας συνάντησης μεταξύ του Ζελένσκι και του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ζητήσει ρητά να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενεύη η οργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης, θεωρώντας ότι μόνο σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο μπορούν να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις.

Από την πλευρά του, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου έχει εμφανιστεί πρόθυμος για μια συνάντηση, αλλά θέτει ως προϋπόθεση αυτή να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα – πρόταση που απορρίπτει το Κίεβο.

Προσεκτικές διατυπώσεις, ανοιχτό το διπλωματικό πεδίο

Παρά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε για το αποτέλεσμα των συνομιλιών, ο Ζελένσκι απέφυγε να κλείσει την πόρτα στη συνέχιση της διπλωματικής προσπάθειας. Η αναφορά του στην ανάγκη ουσιαστικής συζήτησης των πολιτικών θεμάτων και των πιθανών συμβιβασμών δείχνει ότι το Κίεβο επιδιώκει πρόοδο, αλλά με σαφείς όρους και συγκεκριμένα βήματα.

Οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, αν και δεν κατέληξαν σε απτά αποτελέσματα στο πολιτικό σκέλος, διατήρησαν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας. Ωστόσο, το ζήτημα της συνάντησης κορυφής και οι διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τόπο και το πλαίσιο διεξαγωγής της παραμένουν βασικά εμπόδια σε μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση.

