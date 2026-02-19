Αυτοί είναι οι “bigs” που πρωταγωνιστούν στην επιβράβευση επενδυτών και μετόχων

Το 2025 αποτέλεσε ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Οι εισηγμένες εταιρείες διένειμαν συνολικά σχεδόν 6 δισ. ευρώ σε μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου — την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων είκοσι ετών.

Το στοιχείο αυτό δεν είναι απλώς στατιστικό. Αντανακλά μια βαθύτερη μεταβολή στη φιλοσοφία διοίκησης των μεγάλων ελληνικών ομίλων: η απόδοση προς τον μέτοχο παύει να είναι συγκυριακή επιλογή και μετατρέπεται σε στρατηγικό εργαλείο.

Το 2026, όλα δείχνουν ότι αυτή η δυναμική όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά ενδέχεται να ενισχυθεί. Με τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών να κινείται κοντά στα 161 δισ. ευρώ, η μέση μερισματική απόδοση της αγοράς προσεγγίζει το 3,6%–3,7%, επίπεδο ανταγωνιστικό με τα δεκαετή κρατικά ομόλογα και αισθητά υψηλότερο από τις τραπεζικές καταθέσεις. Σε ένα περιβάλλον σταθεροποιούμενων επιτοκίων, οι μετοχές με ισχυρή μερισματική πολιτική αποκτούν εκ νέου χαρακτήρα εισοδηματικής τοποθέτησης.

Η Motor Oil ήταν από τις πρώτες που έστειλαν σαφές μήνυμα για τη νέα χρονιά. Το interim μέρισμα χρήσης 2025, επιβεβαίωσε τη σταθερότητα της πολιτικής της. Η διοίκηση έχει επιδείξει συνέπεια στη διατήρηση γενναιόδωρων διανομών, χωρίς να υπονομεύει τις επενδύσεις σε ενεργειακή μετάβαση και νέες δραστηριότητες. Το ζητούμενο για τον Ιούνιο του 2026, όταν αναμένεται η τακτική Γενική Συνέλευση, είναι κατά πόσο η τελική διανομή θα διατηρήσει το συνολικό payout σε επίπεδα αντίστοιχα ή υψηλότερα από τα προηγούμενα έτη, ανάλογα με τα περιθώρια διύλισης και τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Στην περίπτωση της Metlen Energy & Metals, η μερισματική στρατηγική συνδέεται άμεσα με τη διεθνοποίηση του ομίλου, η οποία ενισχύθηκε όχι μόνο από την παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η διανομή των €1,50 ανά μετοχή για τη χρήση 2024 αποτέλεσε ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στις ταμειακές ροές. Για το 2025, η εταιρεία έχει διαμηνύσει πρόθεση διανομής περίπου του 35% των καθαρών διανεμητέων κερδών, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη μεταφορά της έδρας διαπραγμάτευσης στο London Stock Exchange και τον εταιρικό μετασχηματισμό BIG 3. Εφόσον τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιωθούν στα υψηλά επίπεδα των τελευταίων στοιχείων, το ενδεχόμενο ενός μερίσματος συγκρίσιμου ή και ανώτερου των €1,50 δεν θεωρείται απίθανο. Άλλωστε, η ένταξη σε διεθνείς δείκτες αυξάνει την ανάγκη για προβλέψιμη και θεσμικά αξιόπιστη πολιτική διανομών.

Η Aegean Airlines, από την πλευρά της, μετασχηματίζεται τα τελευταία χρόνια, σε ιστορία σταθερής κερδοφορίας. Η ενίσχυση του στόλου (με απόκτηση αεροσκαφών μεγαλύτερης εμβέλειας, έως την Ινδία, αλλά και την προσήκη καμπίνας First class) η ενίσχυση των πληροτήτων των δρομολογίων της, αλλά και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου δημιουργούν μεγαλύτερη ορατότητα εσόδων. Αν και δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα ποσά για τη χρήση 2025, η αγορά αναμένει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μέσα στον Μάρτιο και έγκριση μερίσματος – που αναμένεται ισχυρό – κατά τη θερινή Γενική Συνέλευση του 2026.

Ο βιομηχανικός άξονας της Viohalco και των θυγατρικών της, όπως η Cenergy Holdings και η ElvalHalcor, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η αυξημένη δραστηριότητα σε έργα ενεργειακών διασυνδέσεων και υποδομών, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας, επιτρέπει πιο άνετη μερισματική πολιτική. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αρκετές βιομηχανικές εταιρείες θα κινηθούν σε υψηλότερες διανομές σε σχέση με το 2025, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Σημαντικό ρόλο στο μερισματικό προφίλ του 2026 διαδραματίζει και η Coca-Cola HBC. Με κέρδη 1,36 δισ. ευρώ και διανομή €1,20 ανά μετοχή, η εταιρεία ενισχύει τον χαρακτήρα της ως σταθερός πυλώνας απόδοσης. Η στρατηγική επέκταση σε αγορές της Αφρικής ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δυναμική ταμειακών ροών, καθιστώντας πιθανή τη συνέχιση μιας πολιτικής σταδιακής αύξησης μερισμάτων.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον ΟΠΑΠ, ο οποίος παραδοσιακά αποτελεί μία από τις πιο γενναιόδωρες μερισματικές επιλογές της αγοράς. Η στρατηγική σύνδεση με την Allwyn, τον διεθνή όμιλο που ελέγχει πλέον την πλειοψηφία, προσδίδει μεγαλύτερη θεσμική διάσταση στη μερισματική πολιτική. Η Allwyn, με δραστηριότητα σε πολλαπλές ευρωπαϊκές αγορές λοταρίας, λειτουργεί με έμφαση στις σταθερές ταμειακές ροές και στην επιστροφή αξίας προς τους μετόχους. Η διοίκηση του ΟΠΑΠ προτίθεται να διανείμει στους μετόχους του το σύνολο των καθαρών κερδών, με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 € ανά μετοχή. Αυτή η πολιτική προβλέπεται να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της συνένωσης με την Allwyn, στη νέα εισηγμένη εταιρεία που θα προκύψει από το deal και θα έχει διεθνή παρουσία και ικανότητα να διατηρεί σταθερή διανομή μερισμάτων.

Ο τραπεζικός παράγοντας

Ωστόσο, καθοριστικός παράγοντας για το 2026 είναι και ο τραπεζικός κλάδος. Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία αναδιάρθρωσης, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν πλέον ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες, δραστικά μειωμένα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Η άνοδος των επιτοκίων τα προηγούμενα έτη ενίσχυσε τα καθαρά έσοδα από τόκους, δημιουργώντας αποθέματα κεφαλαίου. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι αν μπορούν να διανείμουν μέρισμα, αλλά πόσο υψηλό θα είναι το ποσοστό διανομής και αν θα υιοθετηθούν πιο σύνθετες πολιτικές, όπως ενδιάμεσα μερίσματα ή προγράμματα επαναγοράς μετοχών. Οι εποπτικές αρχές διατηρούν τον τελικό λόγο, αλλά η τάση δείχνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε φάση κανονικότητας ως προς την ανταμοιβή των μετόχων τους.

Μια κουλτούρα που εδραιώνεται

Το 2026 διαμορφώνεται ως μια χρονιά καμπής για το Χρηματιστήριο Αθηνών, όχι τόσο επειδή αναμένονται θεαματικές ανατροπές στις αποτιμήσεις, αλλά επειδή παγιώνεται πλέον μια κουλτούρα σταθερής ανταμοιβής των μετόχων. Η ελληνική αγορά μετασχηματίζεται σταδιακά από αγορά “story ανάπτυξης” σε αγορά που συνδυάζει ανάπτυξη και εισόδημα. Τα μερίσματα, οι χρηματικές διανομές και σε ορισμένες περιπτώσεις τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών αποκτούν στρατηγικό χαρακτήρα.

Για έναν επενδυτή, αυτό σημαίνει ότι η συνολική απόδοση δεν θα προέρχεται μόνο από την άνοδο της τιμής της μετοχής, αλλά και από τη συστηματική ροή μερισμάτων. Σε περιβάλλον σταθεροποίησης επιτοκίων, οι μερισματικές αποδόσεις αρκετών ελληνικών εισηγμένων εμφανίζονται ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις τραπεζικές καταθέσεις ή ακόμη και με ορισμένα ομόλογα. Επιπλέον, η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας σε συνδυασμό με συνετή διανομή δημιουργεί προϋποθέσεις επαναξιολόγησης των αποτιμήσεων.

Η ελληνική αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης. Οι διοικήσεις φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι η συνέπεια στη διανομή κερδών ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και μειώνει το κόστος κεφαλαίου. Για τον επενδυτή που εστιάζει στα θεμελιώδη μεγέθη και όχι στη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, το 2026 μπορεί να αποτελέσει χρονιά σταθερού εισοδήματος και συγκροτημένης υπεραξίας, με τον τραπεζικό τομέα να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποδόσεων.

