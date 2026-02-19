search
Αντώνης Καφετζόπουλος: «Δεν ήθελα να βλέπω κόσμο, κατάλαβα ότι πρέπει να ζητήσω βοήθεια από ψυχίατρο» (Video)

kafetzopoulos-new

Στη σκοτεινή περίοδο που βίωσε λόγω κατάθλιψης αναφέρθηκε ο Αντώνης Καφετζόπουλος, επισημαίνοντας ότι ο λόγος που μοιράστηκε το προσωπικό του αυτό ταξίδι ήταν γατί δυστυχώς υπάρχει ακόμα ένα ταμπού με τους ψυχιάτρους.

«Κατάλαβα ότι πρέπει να ζητήσω βοήθεια από ειδικούς, ψυχίατρο, όχι κάποιον γκουρού, όταν είχα ήδη αποτραβηχτεί και δεν ήθελα να ’χω επαφές, δεν ήθελα να βλέπω κόσμο. Είναι ένα περίπλοκο πράγμα η κατάθλιψη, υπάρχουν πολλών ειδών καταθλίψεις. Ο λόγος που το ’πα δημόσια είναι γιατί υπάρχει ένα ταμπού με τους ψυχίατρους, ότι άμα πας στον ψυχίατρο μπορεί να σε περάσουνε για σαλεμένο. Είναι καλό πράγμα να πηγαίνει κανείς στο γιατρό του σε κάθε περίπτωση» είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του αναφορικά με το μέλλον της ανθρωπότητας το οποίο -όπως επισημαίνει- μοιάζει δυσοίωνο…

«Είμαι τόσο απαισιόδοξος που μπορώ να το λέω γελώντας, και χαμογελώντας για να μην τρομάζω τον κόσμο. Το ότι δεν έχει μέλλον αυτή η ανθρωπότητα. Είμαστε ένα είδος πολύ περίπλοκου ζώου, θηλαστικού, το οποίο με την εξέλιξή του ανέπτυξε και αυτό που λέμε αυτοσυνείδηση. Δηλαδή, έχει την ικανότητα να σκέφτεται τον εαυτό του, τους άλλους, το μέλλον να αναζητάει το νόημα της ύπαρξης. Πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν πολύ βλαβερά και πηγές δυστυχίας» τόνισε.

«Τα ’χουμε παρατήσει όλα στην τύχη. Ο μεγάλος κίνδυνος για την ανθρωπότητα είναι να εξαφανιστούμε απ’ την κλιματική αλλαγή, απ’ την έλλειψη βιοποικιλότητας» πρόσθεσε.

