Ινδία και Κίνα αναδεικνύονται σε αγορές υψηλής δυναμικής για τον ελληνικό τουρισμό το επόμενο 12μηνο

Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό στις μακρινές αγορές εκτός Ευρώπης καταγράφει η νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, με την Ινδία και την Κίνα να ξεχωρίζουν ως οι πλέον δυναμικά ανερχόμενες αγορές για το επόμενο 12μηνο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης για την ελκυστικότητα του brand «Ελλάδα», οι αγορές των Ηνωμένες Πολιτείες, του Καναδά και της Αυστραλίας εξακολουθούν να αποτελούν μια σταθερή βάση εισερχόμενου τουρισμού υψηλής αξίας. Ωστόσο, η ταχύτερη άνοδος της Ελλάδας στην κατάταξη προτίμησης για μελλοντικά ταξίδια καταγράφεται στην Ινδία και την Κίνα, αγορές όπου το ελληνικό τουριστικό brand ενίσχυσε αισθητά την αναγνωρισιμότητά του μέσα στο 2025.

Σε σύγκριση με το 2024, η Ελλάδα διατήρησε αμετάβλητη τη θέση της στην αγορά των ΗΠΑ, υποχώρησε κατά μία θέση σε Καναδά και Αυστραλία, ενώ κατέγραψε άνοδο εννέα θέσεων στην Ινδία και τριών θέσεων στην Κίνα. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση και έναρξη νέων αεροπορικών συνδέσεων, που λειτουργούν ως καταλύτης για τη διεύρυνση της τουριστικής ζήτησης.

Η εικόνα στις long haul αγορές

Στο σύνολο των πέντε βασικών μακρινών αγορών που εξετάστηκαν, η Ελλάδα κατατάσσεται υψηλότερα στην Αυστραλία, όπου βρίσκεται στην 11η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες. Ακολουθούν ο Καναδάς (12η θέση) και οι ΗΠΑ (13η θέση), με τη χώρα μας να παραμένει εντός της πρώτης 15άδας επιλογών.

Χαμηλότερα στην κατάταξη βρίσκονται η Ινδία και η Κίνα, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 27η και 29η θέση αντίστοιχα. Ωστόσο, η απόσταση σε ποσοστά προτίμησης από τις χώρες που προηγούνται είναι μικρή, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Οι πέντε αυτές αγορές αντιπροσώπευαν το 2024 περίπου το 11% των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό τους ρόλο για την ενίσχυση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης.

Σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς

Σε σύγκριση με βασικούς μεσογειακούς ανταγωνιστές –Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία– το brand «Ελλάδα» εμφανίζεται ενισχυμένο. Στην αγορά της Αυστραλίας κατατάσσεται τρίτο μεταξύ των μεσογειακών προορισμών, ενώ στις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά, της Κίνας και της Ινδίας βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Το πλεονέκτημα αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για την προσέλκυση ταξιδιωτών long haul που επιλέγουν συνδυαστικά ταξίδια στη Μεσόγειο, ενισχύοντας τη συνολική ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας, δήλωσε: «Η ενίσχυση της μέσης κατά κεφαλή δαπάνης συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό άνοιγμα της χώρας στις long haul αγορές. Τα νέα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση στις ώριμες αγορές, ενώ καταγράφει ταχεία άνοδο σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα. Σε ένα περιβάλλον αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού, απαιτείται σαφές σχέδιο, αποτελεσματική διακυβέρνηση προορισμών και επαρκείς υποδομές, ώστε η δυναμική αυτή να μεταφραστεί σε διαχρονικά οφέλη για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες».

