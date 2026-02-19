Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αν ήταν στο χέρι μου, ίσως να είχα ήδη φύγει από τους Μπακς

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς άφησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιλώντας στην COSMOTE TV και ξεκαθαρίζοντας πως η παραμονή του δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο.

«Δεν ξέρω αν θα φύγω, δεν είναι στο χέρι μου. Αν ήταν αποκλειστικά δική μου απόφαση, ίσως να είχα ήδη φύγει. Σε ενάμιση χρόνο, όταν γίνω free agent στα 32 μου, τότε θα είναι στο χέρι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Όπως λένε οι Αμερικανοί, οι γνώμες είναι φθηνές. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Μιλγουόκι».

Για την επιστροφή του στα παρκέ τόνισε πως όσο είναι υγιής θα αγωνίζεται κανονικά: «Κανείς δεν μπορεί να μου πει να μην παίξω. Δεν έδωσα ποτέ αυτό το δικαίωμα. Όσο με κρατούν τα πόδια μου, θα είμαι εκεί».

Ο 31χρονος σταρ, που επιλέχθηκε για 10η διαδοχική φορά σε All-Star Game του NBA αλλά δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, μετρά φέτος 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 30 παιχνίδια.

Παρά τα σενάρια ανταλλαγής πριν το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου, οι Μπακς δεν έδειξαν ουσιαστική διάθεση να τον παραχωρήσουν, με το θέμα του μέλλοντός του να αναμένεται να απασχολήσει σοβαρά το καλοκαίρι.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Ξεκίνησαν για αγώνα σε ανώμαλο δρόμο και κατέληξαν να κάνουν αγώνα σε… λίμνη (video)

Βραζιλία: Σάλος με την Βάσκο Ντα Γκάμα – Θα χρησιμοποιήσει σε αγώνα τερματοφύλακα που είχε βάλει να τεμαχίσουν την σύντροφό του

Europa League: ΠΑΟΚ – Θέλτα και Παναθηναϊκός – Πλζεν… πράξη πρώτη για τα play offs