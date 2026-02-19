search
19.02.2026 18:07

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αν ήταν στο χέρι μου, ίσως να είχα ήδη φύγει από τους Μπακς

19.02.2026 18:07
antetokounbo 887- new

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς άφησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιλώντας στην COSMOTE TV και ξεκαθαρίζοντας πως η παραμονή του δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο.

«Δεν ξέρω αν θα φύγω, δεν είναι στο χέρι μου. Αν ήταν αποκλειστικά δική μου απόφαση, ίσως να είχα ήδη φύγει. Σε ενάμιση χρόνο, όταν γίνω free agent στα 32 μου, τότε θα είναι στο χέρι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Όπως λένε οι Αμερικανοί, οι γνώμες είναι φθηνές. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Μιλγουόκι».

Για την επιστροφή του στα παρκέ τόνισε πως όσο είναι υγιής θα αγωνίζεται κανονικά: «Κανείς δεν μπορεί να μου πει να μην παίξω. Δεν έδωσα ποτέ αυτό το δικαίωμα. Όσο με κρατούν τα πόδια μου, θα είμαι εκεί».

Ο 31χρονος σταρ, που επιλέχθηκε για 10η διαδοχική φορά σε All-Star Game του NBA αλλά δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, μετρά φέτος 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 30 παιχνίδια.

Παρά τα σενάρια ανταλλαγής πριν το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου, οι Μπακς δεν έδειξαν ουσιαστική διάθεση να τον παραχωρήσουν, με το θέμα του μέλλοντός του να αναμένεται να απασχολήσει σοβαρά το καλοκαίρι.

