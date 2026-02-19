search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 13:01
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

19.02.2026 11:22

Καβάλα: Χειροπέδες σε 60χρονο ψαρά – Αρνήθηκε να παραδώσει 584 κιλά ψάρια μετά από αλιευτική παράβαση

19.02.2026 11:22
φωτογραφία αρχείου

Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησε το Λιμενικό στην Καβάλα, καθώς φαίνεται ότι αρνήθηκε να παραδώσει τα ψάρια που έπιασε κατόπιν αλιευτικής παράβασης.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 169 του Πειθαρχικού Κώδικα (απείθεια), καθώς ο 60χρονος ψαράς αρνήθηκε να παραδώσει 584 κιλά αλιευμάτων (360 κιλά γαύρου και 224 κιλά σαρδέλας), κατόπιν διαπίστωσης και βεβαίωσης αλιευτικής παράβασης, η οποία επέσυρε κατάσχεση των αλιευμάτων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αλιεύματα.

Παράλληλα, κινήθηκε και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

