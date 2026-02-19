search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 10:48
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

19.02.2026 09:31

Και νέα καταγγελία για εργασιακό μπούλινγκ κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Τι υποστηρίζει εθελοντής στην Πλεύση Ελευθερίας

19.02.2026 09:31
zoi kontantopoulou new

Και άλλη καταγγελία για εργασιακό μπουλινγκ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε στο φως.

Παλιός εθελοντής στην Πλεύση Ελευθερίας έκανε καταγγελίες κατά της Ζωής Κωνσταντοπουλου για απλήρωτους εργαζόμενους και εργασιακό μπουλινγκ.

Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Καζάκο, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Ο ίδιος ήταν στο κόμμα τα έτη 2017 και 2018, Ηταν σε καθημερινή βάση στα γραφεία και όπως λέει ο ίδιος αντιμετώπισε όλο αυτό το σκηνικό.

«Εγω δεν έπαιρνα μισθό αλλά καταγγέλω ζητήματα συμπεριφοράς. Βέβαια υπήρχαν άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν απλήρωτοι. Ήμουν μάρτυρας στο δικηγορικό σύλλογο όταν ένας υπαλληλος πήγε κιαι κατήγγειλε ότι ενώ εργαζόταν δεν έπαιρνε αμοιβή».

«Η κα Κωνταντοπουλου έκανε μηνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον καταγγελλόμενο . Εγω κατέθεσα ότι ο άνθρωπος εργαζόταν 12ωρα, πήγαινε και σαββατοκύριακα και δεν έπαιρνε φράγκο».

«Εγω ως εθελοντής βίωσα ένα περιβάλλον αφόρητο,. Υπήρχαν προσωπικές επιθέσεις κατά διαστήματα, υπήρχαν εκρήξεις και απο την κα Κωνσταντοπούλου και απο τον Καραναστάση, απο τους συνεργάτες της».

«Λόγω των εντάσεων που υήρχαν στα γραφεία κλειναμε τις πόρτες για να μην ερχόμαστε σε επαφή με στελέχη».

«Εγώ ο ίδιος είχα δεχθεί προσωπική επίθεση άνευ λόγου και αιτίας. Επίθεση λεκτική σε ένα περιστατικό με τον Καρανστάση, ο οποίος ξεκινησε ξαφνικά να μου φωνάζει, μου πέταξε τα γυαλιά, που συμπεριφέρθηκε με απαίσιο τρόπο. Όταν αυτό γίνεται επανειλημμένως αυτό είναι πλέον ένα μοτίβο. Δεν έγινε μια φορά επειδή ήταν πιεσμένος» είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Καζάκος.

