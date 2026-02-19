Νέες αιτήσεις κατέθεσαν τα “κομμένα” ιδιωτικά ΑΕΙ – Tα ξένα Πανεπιστήμια που επανέρχονται

Πέντε πανεπιστήμια από αυτά που πέρυσι δεν έλαβαν άδεια λειτουργίας παραρτήματος στην Ελλάδα επανακατέθεσαν φακέλους στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, προκειμένου να λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πανεπιστήμια που κατέθεσαν εκ νέου φακέλους είναι του London Metropolitan University σε συνεργασία με το City Unity College στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο Derby που συνεργάζεται με το Mediterranean College, το Πανεπιστήμιο West London σε συνεργασία με το ελληνικό κολέγιο BCA, το Πανεπιστήμιο του Essex σε συνεργασία με το Aegean College, και το γαλλικό Paris 13 – Sorbonne Paris Nord σε συνεργασία με το Ιnstitution d’ Etudes Francophones (IdEF). Βέβαια, δεν πρόκειται για νέα αίτηση αλλά για συμμόρφωση των ξένων ΑΕΙ επί των παρατηρήσεων που έκανε πέρυσι η ΕΘΑΑΕ αιτιολογώντας την απόρριψη της αίτησής τους.

Δεν επανακατέθεσαν φάκελο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα βρετανικά πανεπιστήμια East London και Queen Margaret, τα οποία θα συνεργάζονταν με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το επίσης βρετανικό Greater Manchester σε συνεργασία με ελληνικό New York College.

Κάποια από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια των οποίων οι φάκελοι δεν εγκρίθηκαν στην περσινή αξιολόγηση από την ΕΘΑΑΕ ανακοίνωσαν από την αρχή ότι προτίθενται να επανακαταθέσουν αιτήσεις για τη λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα. Το υπουργείο Παιδείας με νομοθετική διάταξη έδωσε, άλλωστε, τη δυνατότητα στα οκτώ Ιδρύματα που «κόπηκαν» στην πρώτη διαδικασία αξιολόγησης να υποβάλλουν εκ νέου τους εμπλουτισμένους φακέλους τους. Αιτήσεις από όσα Ιδρύματα «κόπηκαν» πέρυσι μπορούσαν να υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία που ήταν η 17η Φεβρουαρίου.

Επαναξιολόγηση για πέντε Πανεπιστήμια και καταβολή τέλους ύψους 35.000 ευρώ

Για την υποβολή αίτησης επαναξιολόγησης απαιτείτο η παραίτηση από την άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά της αρχικής αρνητικής γνωμοδότησης της ΕΘΑΑΕ. Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας παραρτήματος με μία μόνο Σχολή και τουλάχιστον ένα πρόγραμμα σπουδών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, ο φάκελος για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μπορεί πλέον να επαναξιολογείται μία φορά, μετά την κοινοποίηση στο αιτούν μητρικό Ίδρυμα αρνητικής γνωμοδότησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η επαναξιολόγηση μπορεί να ζητηθεί χωρίς την εκ νέου κατάθεση εγγυητικής επιστολής ή παραβόλου.

Για την υποβολή αίτησης επαναξιολόγησης οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν καταβολή τέλους επαναξιολόγησης ύψους 35.000 ευρώ, όπως προβλέπεται, αλλά και παραίτηση από την άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά της αρχικής αρνητικής γνωμοδότησης της ΕΘΑΑΕ ή τυχόν απορριπτικής απόφασης της υπουργού Παιδείας.

