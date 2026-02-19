search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 10:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 09:00

Νέες αιτήσεις κατέθεσαν τα “κομμένα” ιδιωτικά ΑΕΙ – Tα ξένα Πανεπιστήμια που επανέρχονται

19.02.2026 09:00
foitites_new

Πέντε πανεπιστήμια από αυτά που πέρυσι δεν έλαβαν άδεια λειτουργίας παραρτήματος στην Ελλάδα επανακατέθεσαν φακέλους στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, προκειμένου να λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πανεπιστήμια που κατέθεσαν εκ νέου φακέλους είναι του London Metropolitan University σε συνεργασία με το City Unity College στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο Derby που συνεργάζεται με το Mediterranean College, το Πανεπιστήμιο West London σε συνεργασία με το ελληνικό κολέγιο BCA, το Πανεπιστήμιο του Essex σε συνεργασία με το Aegean College, και το γαλλικό Paris 13 – Sorbonne Paris Nord σε συνεργασία με το Ιnstitution d’ Etudes Francophones (IdEF). Βέβαια, δεν πρόκειται για νέα αίτηση αλλά για συμμόρφωση των ξένων ΑΕΙ επί των παρατηρήσεων που έκανε πέρυσι η ΕΘΑΑΕ αιτιολογώντας την απόρριψη της αίτησής τους.

Δεν επανακατέθεσαν φάκελο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα βρετανικά πανεπιστήμια East London και Queen Margaret, τα οποία θα συνεργάζονταν με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το επίσης βρετανικό Greater Manchester σε συνεργασία με ελληνικό New York College.

Κάποια από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια των οποίων οι φάκελοι δεν εγκρίθηκαν στην περσινή αξιολόγηση από την ΕΘΑΑΕ ανακοίνωσαν από την αρχή ότι προτίθενται να επανακαταθέσουν αιτήσεις για τη λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα. Το υπουργείο Παιδείας με νομοθετική διάταξη έδωσε, άλλωστε, τη δυνατότητα στα οκτώ Ιδρύματα που «κόπηκαν» στην πρώτη διαδικασία αξιολόγησης να υποβάλλουν εκ νέου τους εμπλουτισμένους φακέλους τους. Αιτήσεις από όσα Ιδρύματα «κόπηκαν» πέρυσι μπορούσαν να υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία που ήταν η 17η Φεβρουαρίου.

Επαναξιολόγηση για πέντε Πανεπιστήμια και καταβολή τέλους ύψους 35.000 ευρώ

Για την υποβολή αίτησης επαναξιολόγησης απαιτείτο η παραίτηση από την άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά της αρχικής αρνητικής γνωμοδότησης της ΕΘΑΑΕ. Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας παραρτήματος με μία μόνο Σχολή και τουλάχιστον ένα πρόγραμμα σπουδών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, ο φάκελος για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μπορεί πλέον να επαναξιολογείται μία φορά, μετά την κοινοποίηση στο αιτούν μητρικό Ίδρυμα αρνητικής γνωμοδότησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η επαναξιολόγηση μπορεί να ζητηθεί χωρίς την εκ νέου κατάθεση εγγυητικής επιστολής ή παραβόλου.

Για την υποβολή αίτησης επαναξιολόγησης οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν καταβολή τέλους επαναξιολόγησης ύψους 35.000 ευρώ, όπως προβλέπεται, αλλά και παραίτηση από την άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά της αρχικής αρνητικής γνωμοδότησης της ΕΘΑΑΕ ή τυχόν απορριπτικής απόφασης της υπουργού Παιδείας.

Διαβάστε επίσης

Πέθανε ο πρωταθλητής πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

Εξαφάνιση 20χρονης από τη Δάφνη – Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού

Χωρίς ταξί για τρίτη ημέρα η Αττική – Πορεία σήμερα προς το Μέγαρο Μαξίμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis 5551- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μ. Κράτσιο στην Ινδία: Συζήτηση για προοπτικές συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας 

U2 – American Obituary
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι U2 επιστρέφουν με το «Days of Ash»: Έξι τραγούδια για την πολιτική ένταση στις ΗΠΑ

Untitled-design-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι πέντε μάρκες με τις περισσότερες πωλήσεις συνολικά στην Ελλάδα

peripoliko11
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εξαφάνιση 52χρονου από τα Χανιά – Έφυγε με το αυτοκίνητο, χωρίς το κινητό του

plimmires-stivos-gallia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γαλλία: Ξεκίνησαν για αγώνα σε ανώμαλο δρόμο και κατέληξαν να κάνουν αγώνα σε… λίμνη (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

kaisariani-23842
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Aνοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των φωτογραφιών - «Στο μάτι του κυκλώνα» ο έμπορος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 10:44
mitsotakis 5551- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μ. Κράτσιο στην Ινδία: Συζήτηση για προοπτικές συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας 

U2 – American Obituary
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι U2 επιστρέφουν με το «Days of Ash»: Έξι τραγούδια για την πολιτική ένταση στις ΗΠΑ

Untitled-design-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι πέντε μάρκες με τις περισσότερες πωλήσεις συνολικά στην Ελλάδα

1 / 3