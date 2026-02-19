ΠΑΣΟΚ: Εκεχειρία ενόψει συνεδρίου υπό το βάρος πολιτικής πίεσης

Μετά από συγκρούσεις διαρκείας σε ανοιχτές και κλειστές συνεδριάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το σήμα να πέσουν οι τόνοι ενόψει συνεδρίου. Οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, έδειξαν από την συνεδρίαση της ολομέλειας της ΚΟΕΣ την Κυριακή, να το ακολουθούν. Προφανώς κανένας τους δεν θέλει να χρεωθεί τον λογαριασμό της εσωστρέφειας. Δούκας, Γερουλάνος και Κατρίνης εξέφρασαν τις θέσεις τους κάνοντας σαφές ότι οι διαφωνίες τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη παραμένουν στο τραπέζι, απέφυγαν ωστόσο τις μετωπικές συγκρούσεις. Στην ίδια λογική κινήθηκαν σε συνεντεύξεις τους η Άννα Διαμαντοπούλου και η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Την ώρα όμως που επικρατεί μια σχετική νηνεμία στο εσωτερικό έστω και πρόσκαιρη για λίγες μέρες, το ΠΑΣΟΚ κλυδωνίζεται από αλλεπάλληλες υποθέσεις με στελέχη του να ελέγχονται για συμμετοχή σε μικρά ή μεγάλα, φερόμενα ή υπαρκτά σκάνδαλα. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν δεσμούς με τον Νίκο Ανδρουλάκη μπήκαν στο κάδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιάννης Παναγόπουλος στην υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων μέσω της ΓΣΕΕ και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η υπόθεση του ΟΠΕΚΑ. Η Τασούλα Χατζιδάκη που σύμφωνα με όσα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά ελέγχεται για τα “μαϊμού” επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με την Αρχή Διαφάνειας, υπήρξε Γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ.

Παρά την άμεση ανάκληση της κομματικής της ιδιότητας, με την Χαριλάου Τρικούπη να διαχειρίζεται ήπια και υποστηρικτικά την περίπτωση της σε αντίθεση με αυτή του Γιάννη Παναγόπουλου η εικόνα συμμετοχής στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε σκάνδαλα, προκαλεί πραγματική ανησυχία και εκνευρισμό στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αποδυναμώνει την επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση την οποία συνδέει αποκλειστικά με σκάνδαλα. Παράλληλα δεν επιτρέπει στο κόμμα, να πάρει δημοσκοπικές ανάσες και να βελτιωθεί το κλίμα στο εσωτερικό του. Αυτή είναι και η κύρια αγωνία που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ, η σύνδεση του κόμματος με παλιές κακές εποχές και παραδείγματα που το τραυμάτισαν βαρύτατα. “Σε λίγο θα μας θυμίσουν τον Τσοχατζόπουλο”, αν δεν δώσουμε καθαρές απαντήσεις έλεγε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους, εκφράζοντας την αγωνία του. Αγωνία που υπάρχει στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ειδικά σε αυτούς που εκλέγονται στην περιφέρεια. Την ώρα που αγωνιούν για την επανεκλογή τους βλέποντας τα ποσοστά του κόμματος στάσιμα, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για πρόσωπα και καταστάσεις που δεν ευθύνονται.

Η επίθεση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη ήχησε πολύ δυνατά στα αυτιά των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, όταν εξέφρασε την φαρμακερή φράση “βλέπω τον Ανδρουλάκη να τυπώνει μπλουζάκια ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα”. Αναφερόταν στην πρόθεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αναστέλλει άμεσα την κομματική ιδιότητα οποιουδήποτε στελέχους του κόμματος ελέγχεται από την Δικαιοσύνη, για υπόθεση που έχει οσμή σκανδάλου.

Η υπόθεση της Τασούλας Χατζηδάκη δεν ανησυχεί την πλειοψηφία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, καθώς εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ενοχής της και την υποστηρίζουν. Επισημαίνουν ότι στοχοποιείται από την ΝΔ, μόνο και μόνο για να προκληθεί βλάβη στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό που πραγματικά χτυπά τον συναγερμό της Χαριλάου Τρικούπη, είναι το αποτύπωμα που θα έχει για το κόμμα και δημοσκοπικά η συνεχής επικοινωνιακή πίεση της ΝΔ με την ταύτιση των στελεχών του με σκάνδαλα, παρά το γεγονός ότι δεν κυβερνά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτές οι ήδη σκληρές συγκρούσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με έντονες δόσεις σκανδάλων είναι η αρχή καθώς άτυπα έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Σε επίσημο προεκλογικό χρόνο το σκηνικό θα γίνει πραγματικό ροκ και ενδεχομένως τοξικό.

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Μητσοτάκης από την Ινδία: Η Ελλάδα έχει τη δική της πολύ φιλόδοξη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη

Λαζαρίδης κατά ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΑ: «Λέτε για τη ΝΔ, αλλά, όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου, είστε στο κάδρο» – Μάντζος: «Θα μας κάνετε εσείς μαθήματα εντιμότητας;»

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ