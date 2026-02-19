Πάτρα: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και τραυμάτισε λιμενικό, συνελήφθη 27χρονος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας 27χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη στο λιμάνι της Πάτρας, χθες (18/02) το απόγευμα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, στελέχη του Λιμενικού επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν αυτοκίνητο που κινούνταν αντίθετα μέσα στο λιμάνι. Ο 27χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις τροχονομικές υποδείξεις και επιχείρησε να διαφύγει με το όχημά του προς άγνωστη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να τραυματίσει στέλεχος του Λιμενικού.
Ο λιμενικός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, από όπου και εξήλθε αυθημερόν.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 27χρονος για παράβαση των άρθρων 290Α’ (Επικίνδυνη οδήγηση), 308 (Απλή σωματική βλάβη) και 167 (Αντίσταση) του Ποινικού Κώδικα.
Διαβάστε επίσης:
Πέθανε ο πρωταθλητής πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης
Εξαφάνιση 20χρονης από τη Δάφνη – Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού
Χωρίς ταξί για τρίτη ημέρα η Αττική – Πορεία σήμερα προς το Μέγαρο Μαξίμου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.