search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 10:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 08:53

Πάτρα: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και τραυμάτισε λιμενικό, συνελήφθη 27χρονος

19.02.2026 08:53
LIMENIKOS_STOLI

Ένας 27χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη στο λιμάνι της Πάτρας, χθες (18/02) το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, στελέχη του Λιμενικού επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν αυτοκίνητο που κινούνταν αντίθετα μέσα στο λιμάνι. Ο 27χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις τροχονομικές υποδείξεις και επιχείρησε να διαφύγει με το όχημά του προς άγνωστη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να τραυματίσει στέλεχος του Λιμενικού.

Ο λιμενικός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, από όπου και εξήλθε αυθημερόν.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 27χρονος για παράβαση των άρθρων 290Α’ (Επικίνδυνη οδήγηση), 308 (Απλή σωματική βλάβη) και 167 (Αντίσταση) του Ποινικού Κώδικα.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο πρωταθλητής πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

Εξαφάνιση 20χρονης από τη Δάφνη – Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού

Χωρίς ταξί για τρίτη ημέρα η Αττική – Πορεία σήμερα προς το Μέγαρο Μαξίμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος φυγόποινος στη Θεσσαλονίκη

theofanous-new
LIFESTYLE

Γιώργος Θεοφάνους: «Nτρέπομαι για τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν σε talent show»

india new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νέα γεωπολιτική της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ο «πόλεμος» των υποδομών και η στρατηγική «απόβαση» της Ελλάδας στο Νέο Δελχί

mitsotakis 5551- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μ. Κράτσιο στην Ινδία: Συζήτηση για προοπτικές συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας 

U2 – American Obituary
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι U2 επιστρέφουν με το «Days of Ash»: Έξι τραγούδια για την πολιτική ένταση στις ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

kaisariani-23842
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Aνοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των φωτογραφιών - «Στο μάτι του κυκλώνα» ο έμπορος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 10:49
SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος φυγόποινος στη Θεσσαλονίκη

theofanous-new
LIFESTYLE

Γιώργος Θεοφάνους: «Nτρέπομαι για τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν σε talent show»

india new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νέα γεωπολιτική της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ο «πόλεμος» των υποδομών και η στρατηγική «απόβαση» της Ελλάδας στο Νέο Δελχί

1 / 3