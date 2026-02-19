Πάτρα: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και τραυμάτισε λιμενικό, συνελήφθη 27χρονος

Ένας 27χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη στο λιμάνι της Πάτρας, χθες (18/02) το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, στελέχη του Λιμενικού επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν αυτοκίνητο που κινούνταν αντίθετα μέσα στο λιμάνι. Ο 27χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις τροχονομικές υποδείξεις και επιχείρησε να διαφύγει με το όχημά του προς άγνωστη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να τραυματίσει στέλεχος του Λιμενικού.

Ο λιμενικός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, από όπου και εξήλθε αυθημερόν.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 27χρονος για παράβαση των άρθρων 290Α’ (Επικίνδυνη οδήγηση), 308 (Απλή σωματική βλάβη) και 167 (Αντίσταση) του Ποινικού Κώδικα.

