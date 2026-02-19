search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 13:04
ΕΛΛΑΔΑ

19.02.2026 12:59

Θεσσαλονίκη: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

19.02.2026 12:59
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του, καθώς καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thesspost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του δήμου Βόλβης, όπου επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

