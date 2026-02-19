Θεσσαλονίκη: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του, καθώς καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thesspost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του δήμου Βόλβης, όπου επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

