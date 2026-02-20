Αλβανία: Επεισόδια στα Τίρανα σε διαδήλωση της αντιπολίτευσης που ζητά την παραίτηση Ράμα – Δακρυγόνα και ρίψεις μολότοφ (Videos)

Σε νέα ένταση βυθίστηκαν τα Τίρανα, όταν η αστυνομία διέλυσε μαζική διαδήλωση της δεξιάς αντιπολίτευσης μπροστά στην έδρα της κυβέρνησης, ύστερα από επεισόδια με ρίψεις μολότοφ και χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση.

Χιλιάδες υποστηρικτές του Democratic Party of Albania (PD), με επικεφαλής τον βετεράνο πολιτικό και πρώην πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Τιράνων ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά την Αλβανία από το 2013.

Albania anti PM protests escalating.

Today's protest which started at 18h in front of the government continues in front of the parliament and other locations with protesters throwing fireworks and petrol bombs and police hitting back with water cannons and tear gas to disperse… pic.twitter.com/EEibezoEFC — DTT-NET English (@dtt_net_english) February 20, 2026

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο 81χρονος Μπερίσα δήλωσε: «Θα σώσουμε την Αλβανία από τον Έντι Ράμα που τη βύθισε στη φτώχεια και τη διαφθορά. Είναι πολιτικά νεκρός».

Λίγο αργότερα, η ένταση κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ και βεγγαλικά προς το πεζοδρόμιο και την πρόσοψη του κυβερνητικού κτιρίου, με αποτέλεσμα ο Μπερίσα να διακόψει την ομιλία του. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση, διαλύοντας τη συγκέντρωση.

Πορεία προς το κοινοβούλιο και πολιτική κλιμάκωση

Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το κοινοβούλιο, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, όπου τους ανέμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η πολιτική ένταση στην Αλβανία κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες, με τα κόμματα να αλληλοκατηγορούνται για διαφθορά και σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Από τον Νοέμβριο, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την άσκηση δίωξης για διαφθορά κατά της αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Υποδομών Μπελίντα Μπαλούκου, στενής συνεργάτιδας του Ράμα, η οποία στη συνέχεια καθαιρέθηκε με δικαστική απόφαση.

Παράλληλα, αρκετοί πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων Ράμα έχουν κατηγορηθεί για υποθέσεις διαφθοράς. Από την άλλη πλευρά, και ο ίδιος ο Σαλί Μπερίσα έχει κατηγορηθεί ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ανέθεσε δημόσιες συμβάσεις σε συγγενικά του πρόσωπα, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα παραμένει σε υψηλούς τόνους, με τις κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης να συνεχίζονται.

