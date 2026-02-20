search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 10:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 08:35

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Μεταμόρφωση με δύο συλλήψεις – 29χρονοι οδηγούσαν κλεμμένο όχημα

20.02.2026 08:35
PERIPOLIKO NEW

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2) στη Μεταμόρφωση, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται, το οποίο είχε κλαπεί από την Νέα Σμύρνη.

Στο κλεμμένο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο 29χρονοι και ενώ οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα.

Ακολουθήσει καταδίωξη από την οδό Αγίας Τριάδος μέχρι και το τέλος της οδού Μηδείας, όμως τελικά η Άμεση Δράση κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα.

Οι δύο επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή από το σημείο αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους συλλάβουν.

Διαβάστε επίσης:

Στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη‑Αρβελέρ

Θανατηφόρα παράσυρση 74χρονης στην Πατησίων

Αττική Οδός: Στην κυκλοφορία ξανά από τις 6 το πρωί το τμήμα που ήταν κλειστό λόγω έργων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pispirigou-maska-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Εφετείο υποβασταζόμενη η Πισπιρίγκου – Αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου η υπόθεση των θανάτων των δύο παιδιών της

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-8
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για το νοσοκομείο Νίκαιας: Κάποιοι στα επεισόδια ήθελαν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού Υγείας

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lagarde_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα διάψευση Λαγκάρντ μέσω WSJ στα σενάρια αποχώρησης από την ΕΚΤ – «Θα εξαντλήσω τη θητεία μου»

trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και… εξωγήινοι: Αφού κατηγόρησε τον Ομπάμα για αποκάλυψη «διαβαθμισμένων πληροφοριών», δίνει στη δημοσιότητα απόρρητα αρχεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 10:15
pispirigou-maska-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Εφετείο υποβασταζόμενη η Πισπιρίγκου – Αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου η υπόθεση των θανάτων των δύο παιδιών της

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-8
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για το νοσοκομείο Νίκαιας: Κάποιοι στα επεισόδια ήθελαν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού Υγείας

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

1 / 3