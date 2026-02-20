Κινηματογραφική καταδίωξη στη Μεταμόρφωση με δύο συλλήψεις – 29χρονοι οδηγούσαν κλεμμένο όχημα

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2) στη Μεταμόρφωση, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται, το οποίο είχε κλαπεί από την Νέα Σμύρνη.

Στο κλεμμένο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο 29χρονοι και ενώ οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα.

Ακολουθήσει καταδίωξη από την οδό Αγίας Τριάδος μέχρι και το τέλος της οδού Μηδείας, όμως τελικά η Άμεση Δράση κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα.

Οι δύο επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή από το σημείο αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους συλλάβουν.

