Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Συνεργάτης του πατέρα μου ερχόταν στο δωμάτιό μου και τριβόταν πάνω μου» (Video)

Για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη στην ηλικία των 7 χρόνων μίλησε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, επισημαίνοντας ότι δεν το είπε ποτέ στους γονείς της καθώς -όπως υπογραμμίζει- δεν θα την πίστευαν.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα, η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου και της Ζωής Λάσκαρη αποκάλυψε πως επρόκειτο για έναν συνεργάτη του πατέρα της τον οποίο αναγκαζόταν να βλέπει, μάλιστα, συχνά στο γραφείο του.

«Βίωσα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, σε πολύ νεαρή ηλικία, από συνεργάτη του πατέρα μου στο γραφείο. Αυτός έμπαινε στο σπίτι, είχε θράσος δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό, ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου. Χωρίς να γίνει τίποτα περισσότερο. Είχε όμως αυτή τη δυναμική πάνω μου, ενώ εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και ντρεπόμουν να το πω μετά στους γονείς μου. Επειδή ήμουν γενικά πολύ ατίθαση, ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου γιατί δεν θα με πίστευαν. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε να εργάζεται για τον πατέρα μου πολλά χρόνια, δεν το ‘πα ποτέ και γω ντρεπόμουν μια ζωή γιατί τον έβλεπα συνέχεια στο γραφείο. Αυτό το βίωνα για πολλά χρόνια» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι ο άνθρωπος αυτός είχε καθημερινή επαφή και επικοινωνία με την οικογένειά της.

«Ερχόταν καθημερινά στο σπίτι μας και πάντα δεν μ’ άρεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν το ‘χει κάνει σε άλλα κορίτσια, γενικά όμως είχε πολύ έντονη παρουσία και προς τον πατέρα μου. Τον πίεζε να βάλει το παιδί του σε δουλειά, παρόλο που εκείνο ήταν ατάλαντο, γενικότερα ήταν πολύ πιεστικός και ευτυχώς αποχώρησε πολλά χρόνια πριν κλείσει το γραφείο» πρόσθεσε.

