search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:41
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 08:35

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Συνεργάτης του πατέρα μου ερχόταν στο δωμάτιό μου και τριβόταν πάνω μου» (Video)

20.02.2026 08:35
lykourezou-new

Για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη στην ηλικία των 7 χρόνων μίλησε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, επισημαίνοντας ότι δεν το είπε ποτέ στους γονείς της καθώς -όπως υπογραμμίζει- δεν θα την πίστευαν.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα, η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου και της Ζωής Λάσκαρη αποκάλυψε πως επρόκειτο για έναν συνεργάτη του πατέρα της τον οποίο αναγκαζόταν να βλέπει, μάλιστα, συχνά στο γραφείο του.

«Βίωσα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, σε πολύ νεαρή ηλικία, από συνεργάτη του πατέρα μου στο γραφείο. Αυτός έμπαινε στο σπίτι, είχε θράσος δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό, ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου. Χωρίς να γίνει τίποτα περισσότερο. Είχε όμως αυτή τη δυναμική πάνω μου, ενώ εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και ντρεπόμουν να το πω μετά στους γονείς μου. Επειδή ήμουν γενικά πολύ ατίθαση, ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου γιατί δεν θα με πίστευαν. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε να εργάζεται για τον πατέρα μου πολλά χρόνια, δεν το ‘πα ποτέ και γω ντρεπόμουν μια ζωή γιατί τον έβλεπα συνέχεια στο γραφείο. Αυτό το βίωνα για πολλά χρόνια» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι ο άνθρωπος αυτός είχε καθημερινή επαφή και επικοινωνία με την οικογένειά της.

«Ερχόταν καθημερινά στο σπίτι μας και πάντα δεν μ’ άρεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν το ‘χει κάνει σε άλλα κορίτσια, γενικά όμως είχε πολύ έντονη παρουσία και προς τον πατέρα μου. Τον πίεζε να βάλει το παιδί του σε δουλειά, παρόλο που εκείνο ήταν ατάλαντο, γενικότερα ήταν πολύ πιεστικός και ευτυχώς αποχώρησε πολλά χρόνια πριν κλείσει το γραφείο» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο Έρικ Ντέιν – Ο «McSteamy» του Grey’s Anatomy έχασε τη μάχη με τη νόσο ALS

Ποιες χώρες θα στείλουν δυνάμεις στη Γάζα: «Ενδιαφέρον» και από Τουρκία – 20.000 στρατιώτες και 12.000 αστυνομικοί στον θύλακα

Ελεύθερος ο Άντριου δώδεκα ώρες μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση Επστάιν: Η «πτώση», οι κατηγορίες και οι αντιδράσεις – Όλο το χρονικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pispirigou-maska-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Εφετείο υποβασταζόμενη η Πισπιρίγκου – Εξετάζεται σε β’ βαθμό η υπόθεση των θανάτων των δύο παιδιών της

brad-pitt-new-
LIFESTYLE

Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ – Τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού στο νησί (Video)

andrew_xroniko
ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Η επόμενη μέρα της «ιστορικής» σύλληψης του αγαπημένου γιου της Ελισάβετ, τα email στον Επστάιν και η στάση του Παλατιού

katotatos misthos 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθοί για κλάματα: Κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου, ένας στους τρεις εργαζόμενος με 1000 μικτά  

Η Ρωσία απειλεί με απέλαση τους Γερμανούς ανταποκριτές της Deutche Welle - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χειροπέδες σε δημοσιογράφο της Deutsche Welle για fake news και… προσβολή του Ερντογάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:41
pispirigou-maska-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Εφετείο υποβασταζόμενη η Πισπιρίγκου – Εξετάζεται σε β’ βαθμό η υπόθεση των θανάτων των δύο παιδιών της

brad-pitt-new-
LIFESTYLE

Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ – Τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού στο νησί (Video)

andrew_xroniko
ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Η επόμενη μέρα της «ιστορικής» σύλληψης του αγαπημένου γιου της Ελισάβετ, τα email στον Επστάιν και η στάση του Παλατιού

1 / 3