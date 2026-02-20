search
Πάτρα: Με νυχτερινή παρέλαση των φωτισμένων αρμάτων ξεκίνησε το τριήμερο της κορύφωσης του καρναβαλιού (Photos/Video)

Με μία εντυπωσιακή νυχτερινή παρέλαση των φωτισμένων αρμάτων, ξεκίνησε το τριήμερο της κορύφωσης του καρναβαλιού στην Πάτρα

Η παρέλαση ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου και ακολούθησε διαδρομή προς την πλατεία Γεωργίου Α΄, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε ένα πολύχρωμο εορταστικό σκηνικό

Όπως καταγράφεται και σε εικόνες και βίντεο του tempo24.news και του thebest.gr τα άρματα, φωταγωγημένα και εντυπωσιακά, δημιούργησαν μια κεφάτη ατμόσφαιρα, ενώ πλήθος πολιτών βρέθηκε στο κέντρο της Πάτρας για να παρακολουθήσει την παρέλαση και να τα φωτογραφίσει. Στο εορταστικό σκηνικό συνέβαλε και η απαραίτητη μουσική.  

